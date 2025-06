W mediach krąży coraz więcej pogłosek o rzekomym romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Pod koniec maja w sieci pojawiły się zdjęcia aktora i Kaczorowskiej ze wspólnego wyjścia, które momentalnie rozbudziły spekulacje o ich relacji. Wiadomo, że aktor wchodzi w zupełnie nowy etap w swoim życiu. Ostatnio opublikował na profilu symboliczny post, który wzbudził sporo emocji. "Wolność" - napisał pod czarno-białym zdjęciem. Jak ustalił Pudelek, wpis najprawdopodobniej odnosił się do niedawno sfinalizowanego rozwodu. Teraz znów głośno zrobiło się na temat aktora. Czy niebawem zobaczymy go w Polsacie?

Marcin Rogacewicz na celowniku Polsatu. Stacja nie zamierza tak łatwo odpuścić

O rzekomych rozmowach na temat udziału Rogacewicza w "Tańcu z gwiazdami" poinformował Pudelek. Informator portalu zdradził, że Polsat cały czas próbuje przekonać aktora do wystąpienia w zbliżającej się edycji. Jedyną przeszkodą ma być napięty harmonogram zdjęć do "Komisarza Alexa". "To spore wyzwanie logistyczne, ale jesteśmy dobrej myśli (...) Polsat bardzo chciałby, żeby Marcin zatańczył właśnie z Agnieszką. To duet, który już teraz budzi emocje. Plotki o ich relacji tylko podkręcają zainteresowanie, a stacja dobrze wie, że taki tandem przyciągnie przed telewizory widzów. Chemia między nimi jest widoczna nawet poza parkietem, więc na ekranie może być ogień" - czytamy. Chcielibyście zobaczyć Rogacewicza i Kaczorowską w "TzG"? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Taniec z gwiazdami". Kto wystąpi w nowej odsłonie show?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że w jesiennej edycji "TzG" pojawi się Ewa Minge. Udział projektantki ogłoszono już podczas finału poprzedniej odsłony. W mediach pojawiły się również informacje, z których wynika, że oprócz niej na parkiecie mają zatańczyć Lanberry, Aleksander Sikora i Sebastian Fabijański. Według informatora Pudelka, produkcji szczególnie zależało na udziale tego ostatniego. "Miał być już wiosną, ale na ostatniej prostej się wycofał przez inne zobowiązania zawodowe i ograniczył medialną działalność niemal do zera. Wszyscy w produkcji spodziewają się, że jego udział i taki wielki powrót do rozrywki będzie hitem. Tym bardziej, że on dobrze tańczy i potrafi wzbudzać emocje jak mało kto" - czytamy na portalu.