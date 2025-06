Wyznaczono, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. to Polska będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Okres ten właśnie dobiega końca i z tej okazji Telewizja Polska postanowiła zorganizować koncert w Poznaniu. Wydarzenie poprowadzili Gabi Drzewiecka i Robert Stockinger. Na scenie zaśpiewali m.in. Justyna Steczkowska, Natalia Przybysz, Krystyna Prońko, Edyta Górniak, Natalia Szroeder. Jak koncert ocenili widzowie?

Koncert TVP. Widzowie podzieleni. Tak ocenili występy

27 czerwca odbył się koncert zatytułowany jako Europejskie Święto Muzyki. Zapowiedziano, że będzie to wydarzenie "na cztery strony świata". Widowisko zaproponowane przez publicznego nadawcę skupiło się wokół czterech kluczowych obszarów tematycznych: solidarność, nadzieja, duchowość oraz innowacje. Na scenie TVP zgromadziło wielkie gwiazdy polskiej muzyki. Czy to oznaczało sukces? Według internautów, którzy komentowali występy w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej - niekoniecznie.

Sceniczne popisy Edyty Górniak podzieliły widzów - gwiazda wykonała piosenkę "Imagine" Johna Lenona. Jedni nie kryli rozczarowania typ występem. "Tego nie da się słuchać, piękna piosenkę Lenona tak schrzanić, co to miało być", "Porażka", "Głos ma, ale co z tego? Jak zwykle nie wyszło". Pojawiły się jednak pozytywne opinie. "Przepięknie pani Edytko, coś wspaniałego i magicznego", "Piękne wykonanie pani Edyty". Na występ Natalii Przybysz jedna z internautek zareagowała słowem "tragedia". Niektórzy ocenili, że koncert był bez wyrazu. "Powiem tak, do tej pory to koncert nijaki". Widzowie narzekali na atmosferę. "Litości, czemu ten koncert taki smutny?", "Czy tylko ja siedzę i czuję się jak na pogrzebie?" - dopytywali.

Koncert TVP. Justyna Steczkowska uratowała wydarzenie?

Na wstępie usłyszeliśmy Justynę Steczkowską, która wykonała piosenkę "Wracam do domu". Widzowie docenili i piosenkarkę i nie kryli poruszenia jej występem. "Przepięknie", "Cudownie", "Niesamowity występ", "Cały występ nie mogłam powstrzymać łez...", "Pani Justyno, jak zawsze z klasą", "Totalnie mnie zahipnotyzowała" - pisali w mediach społecznościowych TVP internauci.