"Idź na całość" było emitowane na Polsacie w latach 1997–2001. Przez trzy lata gospodarzem programu był Zygmunt Chajzer, a następnie w tę rolę wcielił się Krzysztof Tyniec. Format polegał na decydowaniu, czy uczestnik bierze udział w dalszej grze i ryzykuje utratę nagród, czy zabiera dotychczasową wygraną. Już wiadomo, że telewizyjne show powraca, ale w mediach spekuluje się o prowadzącym. Jednym z kandydatów jest podobno Norbi. Tak piosenkarz odniósł się do sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska dostała program o remontach. Co na to Katarzyna Dowbor?

Norbi będzie prowadzącym "Idź na całość"? Jego słowa mówią wiele

Norbi miał już do czynienia z teleturniejami. W 2018 roku prowadził "Jaka to melodia?", gdzie wówczas zastąpił go Rafał Brzozowski. Przez pięć lat wokalista był gospodarzem "Koła fortuny", które obecnie prowadzą Agnieszka Dziekan i Błażej Stencel. Obecnie piosenkarz pojawia się w internetowej telewizji dla seniorów Silver TV. Tam zajmuje się prowadzeniem śniadaniówki, a także teleturnieju "Turniej Pokoleń". Pojawia się również w magazynie "Na dobry wieczór".

Jak wynikało z medialnych doniesień, piosenkarz znany z hitu "Kobiety są gorące" ma szansę zostać prowadzącym powracającego po latach "Idź na całość". Jak sprawę skomentował sam zainteresowany? - O, super, byłoby fajnie! Chyba nic nie mogę powiedzieć na razie. (...) Przypomniałeś mi w ogóle to, bo teraz mam sezon i gram koncerty co weekend, więc jestem bardzo zajęty. Powiem tak: gdyby to się stało, to serdecznie zapraszam!" - powiedział Norbi w rozmowie z Plejadą.

"Idź na całość". Kto poprowadzi legendarny program?

Norbi nie jest jedyną osobą wymienianą na liście rzekomo zaproszonych na casting na prowadzącego teleturniej. Według Pudelka jednym z głównych faworytów cały czas pozostaje Zygmunt Chajzer, który przez lata prowadził pierwsze edycje programu. O posadę gospodarza "Idź na całość" ubiegają się ponoć także: aktor Tomasz Oświeciński, satyryk Robert Motyka oraz dziennikarz Krzysztof Skórzyński. Nazwisko nowego prowadzącego poznamy już niedługo. Teleturniej powróci po niemal 25 latach i będziemy go mogli zobaczyć już jesienią na antenie TTV.