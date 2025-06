Po niemal ćwierć wieku od ostatniego odcinka kultowy teleturniej "Idź na całość" powraca na antenę - tym razem w zupełnie nowej odsłonie. Prawa do emisji formatu przejęła grupa Warner Bros. Discovery, a produkcja pojawi się już jesienią na antenie TTV. Aktualnie trwają castingi dla zawodników, a wybór prowadzącego jest już na ostatniej prostej.

"Idź na całość" wraca na antenę. Kto może zostać prowadzącym?

Jak poinformował Pudelek, władze stacji rozważają kilka znanych nazwisk. Jednym z głównych faworytów pozostaje Zygmunt Chajzer, który przez lata prowadził pierwsze edycje programu. Gwiazdor na stałe wpisał się w pamięć widzów jako charyzmatyczna twarz formatu. Powrót prezentera z pewnością ucieszyłby wieloletnich fanów. Według serwisu ostateczna decyzja w kwestii prowadzącego nie została jeszcze podjęta, co oznacza, że szansę mają również inne gwiazdy, które zgłosiły swoją kandydaturę. Jak poinformował portal, o posadę gospodarza ubiegają się także Norbi, Tomasz Oświeciński, Robert Motyka i Krzysztof Skórzyński. Warto przypomnieć, że po odejściu z programu przez Chajzera w 2000 roku prowadzenie przejął Krzysztof Tyniec, jednak nowa formuła i zmieniona oprawa nie zyskały aprobaty widzów. Póki co nie wiadomo, czy ostatni z prowadzących również zabiega o posadę w show TTV.

"Idź na całość!" powraca. Teleturniej pełen emocji znowu w ramówce

Po latach nieobecności na ekranach jeden z najbardziej pamiętanych teleturniejów lat 90. wraca w nowej odsłonie. "Idź na całość!" już jesienią zagości w ramówce TTV. W nowej edycji show, jak w jego klasycznej wersji, najważniejsza będzie szybka decyzja i… odrobina szczęścia. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z różnymi grami, za które mogą wygrać ukryte nagrody. Nie znają zawartości kopert ani zawartości pudeł, czy bramek, a muszą ufać jedynie intuicji lub prowadzącemu, który często kusi propozycjami trudnymi do odrzucenia. Choć zasady gry są proste, emocje rosną z każdą rundą. Program znany jest z nieprzewidywalnych zwrotów akcji, niespodziewanych nagród oraz kultowego "Zonka", który potrafi w jednej chwili zamienić pewną wygraną w spektakularną porażkę. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze oprawa sceniczna i kontakt z publicznością, która potrafi równie mocno kibicować, co podpowiadać.