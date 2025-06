Wielkimi krokami zbliżają się jesienne edycje kultowych już programów Telewizji Polskiej. Mowa oczywiście o "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior". Producenci dwoją się i troją, żeby przyciągnąć tłumy widzów przed telewizory, a nie jest tajemnicą, że najłatwiej to zrobić za sprawą wielkich nazwisk w jurorskich fotelach. Dlatego też teraz próbują namówić gwiazdy do przyjęcia ich ofert. Trwają ostre negocjacje.

Kto w jury hitowych programów TVP? Producenci walczą o duże nazwiska

Wiadomo już, że w programach z serii "The Voice" nastąpiły spore zmiany. Z "The Voice Kids" pożegnała się bowiem Natasza Urbańska. "'The Voice Kids' wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z 'tu i teraz' i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia, ale teraz jestem gotowa na nowy etap w mojej karierze artystycznej" - stwierdziła. Z kolei z "The Voice of Poland" odeszła Lanberry.

Producenci muszą więc znaleźć co najmniej dwie gwiazdy i jak donosi serwis Pudelek, propozycje złożyli już takim artystkom, jak: Marina Łuczenko-Szczęsna, Ewa Farna, Edyta Bartosiewicz i Bovska. "Każda z nich jest lubiana i nikt nie ma wątpliwości, że dałaby programowi nowe życie. Ale nie jest łatwo je namówić. Niektóre mają zaporowe stawki i trudno się negocjuje, a tu niestety nie ma nie wiadomo, jak wielkiego budżetu na gwiazdy. TVP w likwidacji nie rozpieszcza" - powiedział informator Pudelka.

Roksana Węgiel wróci do "The Voice Kids"? Trwają rozmowy

Co ciekawe, informator serwisu ujawnił przy okazji, że w przypadku "The Voice Kids" w grę wchodzi jeszcze zatrudnienie Roksany Węgiel, która wygrała program. "Nazwisko Roksany Węgiel też się przewija w rozmowach. Ona wygrała pierwszą edycję "The Voice Kids", więc historia fajnie by zatoczyła koło. Ona dała jasny sygnał, że jest na tak, więc wszystko już zależy od produkcji, czy się na nią zdecyduje" - dodał. Na razie sama Roksana Węgiel nie zabrała głosu w tej sprawie. Inne artystki też nie komentują medialnych doniesień.