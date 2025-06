Dominika i Rafał z "Rolnika" się rozstali! Pojawił się komunikat

11. edycja formatu "Rolnik szuka żony" była niezwykle emocjonująca. Wielki zawód przed kamerami przeżyła Wiktoria, która spotykała się z Adamem. Niedługo przed końcem formatu mężczyzna wyznał, że nic do niej nie czuje. Widzowie pokładali spore nadzieje w relacji Rafała i Dominiki, którzy deklarowali wielkie uczucie przed kamerami. Po emisji programu w mediach pojawiały się plotki o rozstaniu pary. Jak się okazuje, doniesienia były prawdziwe.

"Rolnik szuka żony". Dominika ogłosiła rozstanie z Rafałem. "Dziękujemy za wasze wsparcie"

Dominika prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje prawie 59 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" opublikowała krótkie oświadczenie. Wyjawiła, że jej związek z Rafałem to już przeszłość. "Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą. Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas" - napisała Dominika. Uczestniczka podziękowała za wsparcie internautów, którzy mocno trzymali kciuki za ich związek. "Dziękujemy za wasze wsparcie i zrozumienie" - czytamy na InstaStories. Publikację Dominiki znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Dominika i Rafał mieli wielkie plany. "Zawsze marzyłam o tym..."

Na początku kwietnia Dominika i Rafał pojawili się w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiadali o wspólnej przyszłości. Uczestnik formatu zapewniał, że wkrótce zamieszkają razem. - Już jest coraz bliżej przeprowadzki. Myślimy, że do świąt już się przeprowadzi - mówił na antenie. Dominika również wspominała o chęci zamieszkania na wsi i zdobyła się na zaskakujące słowa o założeniu rodziny. - Zawsze marzyłam o tym, żeby swoją rodzinę już tworzyć na wsi, żeby mieć więcej przestrzeni – własne podwórko, żeby dzieci mogły tam biegać - mówiła Dominika w programie "Pytanie na śniadanie". Zaskoczyła Was wiadomość o rozstaniu pary? Dajcie znać w sondzie na dole strony.