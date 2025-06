Program "Big Brother" zadebiutował w telewizji w 2001 roku. Pierwszą edycję formatu prowadzili Martyna Wojciechowska oraz Grzegorz Miecugow. Wówczas był to najchętniej oglądany program telewizyjny w Polsce. W kolejnych latach w roli prowadzących można było oglądać Agnieszkę Woźniak-Starak, Filipa Chajzera czy Małgorzatę Ohme. W reality show wystąpili Jarosław Jakimowicz, Jola Rutowicz czy Manuela Michalak. Ostatni sezon został wyemitowany w 2019 roku. Co się stało z willą Wielkiego Brata? Teraz jej widok zasmuca.

Luksusowa willa z "Big Brothera" popadła w ruinę. Widok poraża

Niegdyś nowoczesny i luksusowy Dom Wielkiego Brata położony jest w Gołkowie pod Warszawą. Willa z basenami o powierzchni użytkowej blisko 1 tys. m kw. zachwycała designem i stylowo urządzonymi wnętrzami, a także elewacją pokrytą sosnowym drewnem. Została zaprojektowana na pokaźnej działce o powierzchni ponad 4 tys. m kw. przez Pawła Naduka, właściciela pracowni 77Studio architektury na zamówienie prywatnego inwestora w 2013 r.

Po jakimś czasie budynek został wynajęty przez TVN, gdzie nagrywano "Big Brothera". Willa została ponownie wykorzystana przy okazji nagrywania siódmej edycji programu "Top Model" oraz seriali "Pułapka" i "1983", a po tym czasie obiekt zamknięto. Mimo to stał się miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez fanów reality show. Budynek pozostawiony bez nadzoru zdewastowano, wyniesiono pozostawione tam rzeczy. Część elewacji całkowicie zerwano, ściany w środku willi zostały pokryte graffiti i powybijano szyby.

Posiadłość wybudowało majętne małżeństwo, które sprzedało ją kobiecie. Ta niestety nie poradziła sobie z kosztami utrzymania i wynajęła ten obiekt stacji TVN, która realizowała tutaj program. Na nim zakończył się, a posiadłość popadła w ruinę

- mówił influencer o nicku "Deejaypallaside", który odwiedził Dom Wielkiego Brata. Wnętrza willi pojawiły się również na kanale Żądny przygód.

Dom Wielkiego Brata był na sprzedaż, potem stanął w płomieniach

"Fakt" informował, że posiadłość w grudniu 2022 r. była wystawiona na licytację komorniczą za jedyne 300 tys. zł., gdyż ma być samowolą budowlaną. "Nieruchomość stanowi dz. ew. nr 844 o powierzchni 4187 m kw. Na nieruchomości zrealizowany został budynek o charakterze mieszkalnym, o powierzchni zabudowy ok. 1000 m kw. Budynek wykonany bez wymaganych pozwoleń, stanowiący rozbudowę budynku, co do którego stwierdzono samowolę budowlaną oraz niemożność legalizacji ze względu na brak zgodności z zapisami planu miejscowego. Suma oszacowania wynosi 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 000,00 zł" - można było przeczytać w opinii komornika.

W maju 2024 roku media obiegła informacja o pożaru Domu Wielkiego Brata. Na miejscu pracowało aż sześć zastępów straży pożarnej. Cała akcja gaszenia pożaru zakończyła się po około dwóch godzinach. Jak przekazano, spaleniu uległy drewniane elementy wykończenia sufitu.