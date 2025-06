Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska zyskała popularność dzięki udziałowi w 11. edycji formatu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka otrzymała rekordową liczbę listów, jednak nie udało jej się odnaleźć drugiej połówki przed kamerami. Wiktoria bardzo zawiodła się na Adamie, który nie był z nią szczery. - Tak bardzo chciałem spróbować z tobą i te wewnętrzne uczucia odsunąłem na bok. (...) Narzuciłem sobie, że to musi się udać - mówił uczestnik, który zadecydował o zakończeniu relacji z rolniczką. Czy Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska odnalazła miłość po programie? Najnowsze doniesienia mogą być dla niektórych sporym zaskoczeniem.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria pochwaliła się nagraniem z wycieczki. Co za towarzystwo

Po zakończeniu programu Wiktoria prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 100 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie uczestniczka formatu opublikowała nagranie ze spływu kajakowego. Na kadrze pojawiła się m.in. Agata Matuszewska. To jednak nie wszystko. Wiktoria świetnie bawiła się także z Mikołajem, który wystąpił w dziesiątej edycji formatu. Publikacja rolniczki wzbudziła pewne domysły na temat rzekomej relacji uczestników. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Jedno jest pewne - internautom bardzo spodobały się kadry na profilu rolniczki. "Super", "Fenomenalnie", "Świetna ekipa", "Fajna paczka z was" - czytamy w sekcji komentarzy pod publikacją Wiktorii.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria to rodzina Marty Żmudy Trzebiatowskiej? Wszystko jasne

Nie da się ukryć, że uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" ma bardzo charakterystyczne nazwisko. Internauci byli bardzo ciekawi, czy jest spokrewniona z aktorką Martą Żmudą-Trzebiatowską, którą widzowie dobrze znają m.in. z produkcji "Na dobre i na złe" oraz "Chichot losu". Uczestniczka formatu postanowiła rozwiać wątpliwości. - Powiązanie jest, choć kontakt nie jest utrzymywany, a historia jest zawiła - powiedziała rolniczka w wywiadzie dla "Top Agrar".