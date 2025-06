Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" należała do Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke. To właśnie ta dwójka pokonywała wszystkich uczestników i zgarnęła Kryształową Kulę. Taneczne show Polsatu generuje naprawdę ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego, że stacja od razu zapowiedziała następną edycję. Jakiś czas temu ogłoszono, że wystąpi w niej Ewa Minge. Teraz w mediach pojawiły się kolejne nazwiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Musiałkowski miał tańczyć z mężczyzną w "TzG". Ma pomysł dla produkcji!

"Taniec z gwiazdami". Kto pojawi się w nowej edycji?

Jak donosi Pudelek, pozyskiwanie gwiazd wcale nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. "Wciąż jest dużo osób, które nie wyobraża sobie udziału w tym programie i notorycznie odmawia, a ci, co są sensowni, już występowali" - mówi informator portalu.

Podobno w nowej edycji obok Ewy Minge mają pojawić się: Lanberry, Aleksander Sikora i Sebastian Fabijański. "Produkcji szczególnie zależało na udziale tego ostatniego. Miał być już wiosną, ale na ostatniej prostej się wycofał przez inne zobowiązania zawodowe i ograniczył medialną działalność niemal do zera. Wszyscy w produkcji spodziewają się, że jego udział i taki wielki powrót do rozrywki będzie hitem. Tym bardziej, że on dobrze tańczy i potrafi wzbudzać emocje jak mało kto" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami" szykuje rewolucje? Chodzi o Kaczorowską

Na początku czerwca media obiegła informacja o rzekomych zmianach w "TzG", których częścią ma być Agnieszka Kaczorowska. Po zakończeniu ostatniej edycji nie było pewne, czy tancerka wróci na parkiet. Kaczorowska miała się obawiać, że znów stanie się obiektem medialnych spekulacji na temat rzekomego romansu z tanecznym partnerem. Jak donosi "Fakt", aby przekonać ją do udziału w nowej edycji, producenci zaproponowali coś bezprecedensowego - tym razem Agnieszka miałaby zatańczyć w parze z kobietą. "W związku z jubileuszem 20-lecia 'Tańca z gwiazdami' w Polsce szykują się rewolucyjne zmiany. Program będzie pełen niespodzianek, a żeńska para taneczna mogłaby być jedną z nich" - zdradził informator portalu. Na potwierdzenie tej informacji z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.