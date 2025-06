Afera związana z Justyną Steczkowską i Telewizją Polską zaskoczyła wiele osób. Wszystko zaczęło się 31 maja. W sieci zawrzało, gdy artystka opublikowała wymowne słowa pod adresem TVP. "Telewizja Polska złamała mi serce brakiem szacunku do naszej pracy" - przekazała w mediach społecznościowych gwiazda. Wówczas nie wyjaśniła, co konkretnie ma na myśli. Okazało się, że piosenkarka nie została zaproszona na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Od tej sytuacji minęło trochę czasu. Teraz głos zabrał syn Steczkowskiej, Leon Myszkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Steczkowska nie zachwyciła jurorów Eurowizji? Frąckowiak ma teorię. "W tym wszystkim widziałam mniej tej Justyny..."

Leon Myszkowski zabrał głos na temat konfliktu Justyny Steczkowskiej z TVP. Ma pewne wieści

Leon Myszkowski zabrał głos na temat mamy w rozmowie ze Światem Gwiazd. Na samym początku przyznał, jakie emocje towarzyszyły mu w domu po powrocie Steczkowskiej z Eurowizji. - To był przede wszystkim duży wysiłek dla mamy, dla nas trochę też. Staraliśmy się pomagać, jak tylko mogliśmy. Jury przyznało takie punkty, jakie przyznało - nie mamy na to wpływu. Najważniejsze, że widzowie ocenili występ bardzo wysoko. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wszystko się potoczyło. Justyna przeżywa teraz bardzo dobry czas, zarówno wizerunkowo, jak i koncertowo, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko się cieszyć - powiedział. Dodał, że jego mama pokazała klasę i nie zawiodła Polaków, a to jest najważniejsze. Został też zapytany o aferę z TVP. - Nie byłem obecny przy tych rozmowach, więc nie chciałbym się wypowiadać w szczegółach. Wiem tylko, że wszystko zmierza w dobrym kierunku - wyznał.

Justyna Steczkowska ma wsparcie w Polsacie? To przekazał pracownik stacji

Pracownik Polsatu w rozmowie z Pudelkiem zabrał głos na temat afery z Justyną Steczkowską. Przyznał, że konflikt był ogromnym zaskoczeniem, którego mało kto się spodziewał. Wiadomo jednak, że gwiazda wkrótce znów zaśpiewa w Polsacie. - Szefostwo wie, że choć dla Justyny to trudny moment, my musimy kuć żelazo, póki gorące. Justyna niedługo ma wystąpić na dużym koncercie organizowanym przez stację w jednym z najpiękniejszych polskich miast. Jesienią za to wraca na antenę program "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym jest ona jurorką. To kolejny pretekst, by wzmocnić jej obecność na naszej antenie i pokazać, że ma w nas wsparcie - podkreślił informator z Polsatu w rozmowie z Pudelkiem. ZOBACZ TEŻ: Drama między Steczkowską i TVP nabiera rumieńców. Pracownik Polsatu się wygadał