5 marca 2006 roku na antenie TVP1 pojawił się serial "Ranczo". Produkcja zdobyła ogromną popularność w szybkim czasie. Dziesięć sezonów wpisało się w historię polskiej telewizji. Fani wciąż wspominają swoje ulubione postacie. Wśród nich można wyróżnić Dorotę Nowakowską. Serialowa Hadziukowa przez lata bardzo się zmieniła. Tak wygląda dziś.

"Ranczo". Pamiętacie Hadziukową? Zmieniła się nie do poznania

Dorota Nowakowska zdobyła popularność za sprawą roli Hadziukowej w serialu "Ranczo". Grana przez nią bohaterka jest żoną Tadeusza Hadziuka (Bogdan Kalus). Jej postać wyróżnia się nie tylko ciętym językiem, ale także charakterystyczną fryzurą w rudych odcieniach. W serialu po czasie Hadziukowa przechodzi metamorfozę. To samo można powiedzieć o odtwórczyni roli. Dorota Nowakowska w ubiegłym roku skończyła 60 lat. Nie da się ukryć, że bardzo się zmieniła. Co u niej słychać? Obecnie aktorka skupiła się głównie na pracy w teatrze. Absolwentka szkoły teatralnej aktualnie gra na deskach Teatru Ateneum. Obecnie można zobaczyć ją w dwóch spektaklach - "Alicja w Krainie Czarów" i "Cesarz". Występuje też w telewizyjnych programach. Nowakowska jakiś czas temu przeszła prawdziwą przemianę. O dawnych włosach można zapomnieć, a dziś nosi blond fryzurę. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej. Poznajecie?

"Ranczo". Nie tylko Dorota Nowakowska. Tak zmieniła się słynna Francesca

Francesca była jedną z postaci, które występowały w serialu "Ranczo". W nią wcielała się Anna Iberszer, która szybko zyskała sympatię wielbicieli serialu. Kobieta ma duży dorobek aktorski. Występowała w filmach: "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny", "Bejbis", a także w telenoweli "Klan". Jej ukochanym jest znany aktor. Z partnerem połączył ją zawód. - Trudno mi sobie wyobrazić, żeby mógł to zrozumieć ktoś spoza branży. Tzn. w momencie, kiedy mi się nawarstwia i czasowo, i psychicznie, wiadomo, że jak się zbliża premiera, do tego są spektakle, to to napięcie rośnie i obydwoje wiemy, jak to działa - wyznała Iberszer w rozmowie z lifestyle.newseria.pl. Przez lata aktorka bardzo się zmieniła. Zdjęcia znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Nie do wiary, kto jest bratem ciotecznym Żaka. Padniecie, jak poznacie nazwisko

