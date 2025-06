Poprzednia edycja "Tańca z gwiazdami" wzbudzała ogromne emocje - nie da się ukryć, że to właśnie duet Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza był jej najbardziej elektryzującym punktem. Tymczasem w mediach krążą sensacyjne wieści dotyczące kolejnej edycji tanecznego show. Chodzi o parę, jaką miałaby tworzyć gwiazda "Klanu".

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska zatańczy z kobietą?

Po zakończeniu ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" nie było pewne, czy Agnieszka Kaczorowska zdecyduje się wrócić do programu. Aktorka i tancerka miała się obawiać, że znów stanie się obiektem medialnych spekulacji na temat rzekomego romansu z tanecznym partnerem. Podczas finału programu ogłoszono, że jesienią ruszy kolejna odsłona show. Wiadomo już, że jedną z uczestniczek będzie projektantka mody Ewa Minge, ale wciąż niepewny pozostaje udział Kaczorowskiej.

Jak donosi "Fakt", aby przekonać ją do udziału w nowej edycji, producenci zaproponowali coś bezprecedensowego - tym razem Agnieszka miałaby zatańczyć w parze z... kobietą.

W związku z jubileuszem 20-lecia 'Tańca z gwiazdami' w Polsce szykują się rewolucyjne zmiany. Program będzie pełen niespodzianek, a żeńska para taneczna mogłaby być jedną z nich

- zdradził informator "Faktu". Decyzje jeszcze nie zapadły, ale pomysł już wzbudził spore emocje. Co o tym myślicie?

Agnieszka Kaczorowska ma dylemat. Zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"?

Po niemal miesiącu od finału "Tańca z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska przerwała ciszę i podzieliła się refleksją na temat swojego udziału w programie. Choć razem z Filipem Gurłaczem dotarła aż do finału, ostatecznie zajęli drugie miejsce. Tancerka we wpisie na Instagramie podsumowała intensywny czas przygotowań. "Minęły dokładnie cztery tygodnie od finału 'Tańca z gwiazdami'. Wróciłam na ten taneczny parkiet po siedmiu latach przerwy. I to była moja (wydaje się, że szczęśliwa) siódma edycja #TzG. Ułożyłam 12 choreografii. Para numer osiem zatańczyła dla was 15 razy i jeszcze raz w tańcu grupowym. To było 15 intensywnych tygodni, co na oko daje 640 godzin na sali i jeszcze około 150 godzin w studiu" - wyliczała tancerka we wpisie na Instagramie. Tancerka miała także dla fanów jedno pytanie. "Zmierzam do jednego pytania… Zatańczyć po raz ósmy?" - padło we wpisie. Co odpowiedzieli? Zobacz: Kaczorowska stanęła przed dylematem. W tle "TzG". Internauci są jednogłośni