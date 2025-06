Od kilku tygodni w mediach poławiały się plotki o dużych zmianach w ramówce TVN. Teraz to już pewne. Telewizja Polsat oficjalnie przejmuje "Milionerów". W przesłanym do mediów komunikacie prasowym przedstawiono istotne informacje na temat nowej edycji show.

"Milionerzy". Polsat przejmuje show. Program powróci jesienią 2025 roku

12 czerwca na oficjalnej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i informacji prasowej przesłanej do mediów Polsat oficjalnie ogłosił, że "Milionerzy" już wkrótce pojawią się na antenie stacji. Show, który przez lata zdobył popularność w TVN, podobnie jak "Taniec z gwiazdami", ma teraz szansę otrzymać nowe życie. Nowa edycja programu zaoferuje uczestnikom możliwość wygrania nawet miliona złotych po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 12 pytań o rosnącym stopniu trudności. Uczestnicy będą mogli skorzystać z trzech kół ratunkowych: pół na pół, telefonu do przyjaciela oraz zamiany pytania.

Warto dodać, że uczestnicy mają dwa "progi gwarantowane" zapewniające im minimalną kwotę, jeżeli popełnią błędy. Ważną informacją jest również to, że uczestnik biorący udział w show może w dowolnym momencie zrezygnować z gry i odejść z kwotą, którą wygrał za ostatnie udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Wraz z ogłoszeniem powrotu "Milionerów" Polsat uruchomił także casting do nowej edycji programu. Kandydaci mogą zgłaszać się poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie producenta show.

"Milionerzy". Kto zostanie nowym prowadzącym? Fani mają swój typ

W przesłanym do mediów komunikacie prasowym możemy także przeczytać kilka zdań od dyrektora programowego Polsatu Edwarda Miszczaka. "Mieć 'Milionerów' w swojej stacji to marzenie każdego nadawcy. Polsat zawsze potrafił doskonale odczytywać oczekiwania widzów i na nie odpowiadać. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chcą teleturniejów, a 'Milionerzy' to teleturniej doskonały. Dlatego stanęliśmy do walki o ten format, dzięki czemu pozycja rynkowa Polsatu stanie się jeszcze mocniejsza. Moda na Polsat trwa" - przekazał.

Wśród fanów ogromne emocje wzbudza kwestia prowadzącego nową edycję "Milionerów". Choć Polsat na razie nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, wśród internautów pojawiają się różne spekulacje. Najczęściej wymienianym kandydatem jest Krzysztof Ibisz, który ma duże doświadczenie w prowadzeniu teleturniejów w Polsacie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prezenter aktualnie realizuje się w innym show. w którym również można wygrać sporą nagrodę pieniężną - "Awanturze o kasę". "Ale by było, gdyby Ibisz był prowadzącym", "Dzisiaj to przecież nie prima aprilis. Jeszcze powiedzcie, ze Ibisz będzie prowadzącym", "Mogliby dać Ibisza" - pisali w komentarzach rozentuzjazmowani fani programu.