W 2016 roku miała miejsce pierwsza edycja programu "MasterChef Junior". Wśród uczestników pojawiła się 11-letnia wówczas Natalia Paździor. Popisała się niezwykłym talentem do gotowania i kulinarną wiedzą. Ostatecznie udało jej się zwyciężyć pierwszy sezon show. Obecnie Natalia pokazuje swoje życie w sieci, gdzie ma mnóstwo fanów. Ostatnio podzieliła się radosną nowiną.

Gwiazda "MasterChef Junior" powiedziała "tak"! Zaręczyła się w wyjątkowym miejscu

Natalia Paździor aktywnie działa w mediach społecznościowych. 20-latka zebrała ponad 90 tys. obserwujących na profilu na Instagramie i ponad 300 tys. na koncie na TikToku. Regularnie dzieli się z fanami nowymi informacjami na temat życia prywatnego. Ostatnio dawna uczestniczka "MasterChef Junior" pokazała, że wraz z ukochanym wyjechała na wyjazd do Grecji. Nie spodziewała się jednak tego, że wróci z wakacji jako narzeczona. Przekazała fanom, że zaręczyła się z partnerem. Wstawiła nawet filmik, który pokazywał wyjątkowy moment. Wygląda na to, że ukochany Natalii oświadczył się na plaży podczas zachodu słońca. "Tak, tak, tak, tak i jeszcze raz tak" - podpisała nagranie 20-latka. Nie ukrywała ogromnego szczęścia. W sekcji komentarzy pojawiło się wiele miłych słów. Fani gratulowali Natalii i jej ukochanemu. "Gratulacje", "Tak się cieszę", "Szczęśliwego życia zakochańce" - czytamy.

Natalia Paździor przeszła metamorfozę. Po latach fani nie mogli jej rozpoznać

Natalia Paździor z programu "MasterChef Junior" przez wiele lat bardzo się zmieniła. Niełatwo uwierzyć, że od pierwszej edycji kulinarnego programu minęło już dziewięć lat. Kilka lat temu Natalia nawiązała do swojego występu w show. Wrzuciła do sieci film podpisany: "Patrzcie, co znalazłam podczas sprzątania", na którym można zobaczyć, jak przymierza swój słynny fartuch z "MasterChefa". Dodała, że "zazdrości odwagi 11-letniej wersji siebie". Fani często nie mogą uwierzyć, że Natalia bardzo zmieniła się od tamtego czasu. "Jak to szybko leci. Pięknie wyglądasz", "Mała sympatyczna dziewczynka z "MasterChefa" wyrosła na piękną kobietę" - pisali jakiś czas temu na TikToku.