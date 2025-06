"Ranczo" to nadal jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Ostatni odcinek kultowej produkcji wyemitowano w 2016 roku i mimo upływu czas widzowie nadal domagają się, aby serial wrócił na antenę. "Ranczo" poniekąd zyskało drugie życie, kiedy produkcja pojawiła się na Netfliksie i zyskała kolejnych fanów, którzy pokochali historię Lucy (Ilona Ostrowska), która przeprowadza się z Nowego Jorku do dworku, który odziedziczyła po swojej babce. Posiadłość Lucy znajduje się w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje, gdzie toczy się cała akcja serialu. Jedną z uwielbianych przez widzów bohaterek jest Celina Hadziukowa, w którą wcieliła się Dorota Nowakowska. Co dziś słychać u aktorki?

"Ranczo". Widzowie pokochali Dorotę Nowakowską za rolę Hadziukowej. Jak dziś wygląda?

Dorota Nowakowska właśnie dzięki roli słynnej Hadziukowej w serialu "Ranczo" zdobyła ogromną sympatię widzów. Grana przez nią bohaterka jest żoną Tadeusza Hadziuka (Bogdan Kalus), którego widzowie z pewnością doskonale kojarzą jako jednego z wielbicieli lokalnego wina. Grana przez Nowakowską bohaterka wyróżnia się nie tylko ciętym językiem, ale także charakterystyczną fryzurą i ognistoczerwonymi włosami. W serialu przechodzi metamorfozę i staje się niezależną oraz przedsiębiorczą bizneswoman. Dorota Nowakowska w ubiegłym roku skończyła 60 lat. Czy zajmuje się aktualnie?

"Ranczo". Dorota Nowakowska przeszła metamorfozę. Pożegnała się z dawną fryzurą

Po zakończeniu przygody z "Ranczem" Dorota Nowakowska skupiła się głównie na pracy w teatrze. Absolwentka warszawskiej PWST aktualnie gra na deskach Teatru Ateneum i można zobaczyć ją w dwóch spektaklach - "Alicja w Krainie Czarów" i "Cesarz". Sporadycznie pojawia się także w telewizyjnych produkcjach, ale są to głównie epizodyczne role. W ciągu ostatnich lat aktor przeszła metamorfozę i nie przypomina już granej przez siebie bohaterki. Nowakowska zmieniła kolor włosów i już od jakiegoś czasu jest wierna jasnemu blondowi. Zmieniła także stylu ubierania się i wybiera bardziej klasyczne kreacje. Jej zdjęcia znajdziecie poniżej:

