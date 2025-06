Marysia i Henio są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par z programu "Chłopaki do wzięcia". Jakiś czas temu zakochani zakończyli remont i byli bardzo zadowoleni z efektów swojej pracy. - Musimy z Marysią wypić szampana za umeblowanie mieszkania i zakończenie remontu. Cały ten remont zrobiłem dla siebie i dla Marysi. Mi się wydaje, że z Marysią się dogadamy jak najbardziej. Przecież różnie to może wyjść, ale ja bym już chciał, żeby Marysia była na stałe - opowiadał zadowolony Henio przed kamerami. Od pewnego czasu widzowie zaczęli zastanawiać się, czy w związku uczestników wszystko dobrze się układa, ponieważ Marysia nie pokazywała się w programie. Już wszystko jasne.

Zobacz wideo Dowbor o Popek. Tak podsumowała jej słowa

"Chłopaki do wzięcia". Marysia o zachowaniu Henia. "Romansuje"

W ostatnich odcinkach formatu Marysia i Henio spotkali się po długiej przerwie. Wyszło na jaw, jak uczestnik zachowywał się podczas nieobecności partnerki. - Przyznał się Henio, że romansuje, rozmawia z kobietami. Jak która zadzwoni, to on mówi, że musi porozmawiać - mówiła zawiedziona Marysia. Henio tłumaczył, dlaczego utrzymywał kontakt z innymi kobietami. - Pisałem, bo Marysi nie było. Mówi, że chora, chora, chora. (...) Jak nie ma co robić, jak kobiety piszą - mówił.

Marysia nie potraktowała poważnie konkurencji. - Wydaje mi się, że młoda taka dzwoni, żeby go wykorzystać, albo żeby się wyśmiać z niego. Nie wierzę, że taka 30-letnia dziewczyna dzwoni do Henia, bo jej się Heniu podoba - powiedziała. Jej ukochany zapewnił, że nie ma zamiaru szukać nowej kobiety. - Ja bym chciał, żeby było wszystko dobrze. Żeby się dobrze układało między nami. W życiu nie będę zmieniał Marysi na inną kobietę - powiedział przed kamerami. Myślicie, że ta sytuacja doprowadzi do rozstania pary?

"Chłopaki do wzięcia". Widzowie komentują zachowanie Henia. Nie mają litości

Widzowie formatu nie przemilczeli tego, że Henio kontaktował się z innymi kobietami. Ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Heniu jest zainteresowany pisaniem do innych kobiet, zamiast dbać o to, co się ma. Szkoda, bo to była fajna para", "Heniek, przestań każdej jednej odpisywać, bo to nie fair w stosunku do Marysi", "Marysia przejrzała na oczy, potrzebuje spokoju i odpoczynku" - czytamy w sekcji komentarzy.