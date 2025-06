Wielkie zmiany w "Klanie". Dotkną największych gwiazd

Serial "Klan" to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych polskich produkcji. Jednocześnie jest to najdłużej nadawany serial, bo widzowie mogą oglądać go nieprzerwanie od 22 września 1997 roku. "Klan" wciąż cieszy się niemałą popularnością i przyciąga tłumy przed ekrany telewizorów. Ostatnio jednak twórcy produkcji musieli zmierzyć się z krytyką. Wygląda na to, że wzięli sobie ją do serca.

Twórcy "Klanu" szykują bombę. Wielkie zmiany dla największych gwiazd serialu

W styczniu tego roku z "Klanu" odeszła Barbara Bursztynowicz, która była związana z serialem od 1997 roku, wcielając się w rolę Elżbiety Chojnickiej. Aktorka nie szczędziła słów krytyki wobec twórców serialu. Wprost przyznała, że nie dostawała nowych wyzwań zawodowych i nie miała możliwości, by rozwijać graną przez siebie postać. "Może inaczej bym postąpiła, gdyby scenarzyści dokonali zmian w życiu mojej bohaterki. Gdyby pogłębili rolę. To jest oczywiście moje odczucie, aktorki, która szuka w swojej pracy różnorodności i nowych doznań. Widz przyzwyczaił się do takiej Elżbiety i może nawet taką ją lubi, ale ja byłam już znużona, pogrążona w rutynie" - wyznała w rozmowie z magazynem "Wprost".

Scenarzyści najwyraźniej wzięli sobie te słowa do serca, bo - jak donosi "Super Express" - postanowili zmienić losy głównych bohaterów i nadać im nieco dramatyzmu. Dzięki temu podejściu Grażynka, grana przez Małgorzatę Ostrowską-Królikowską mierzy się z rakiem szyjki macicy. To jednak nie koniec, bo scenarzyści zamierzają ubarwić wątki bohaterów granych przez Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską czy Andrzeja Grabarczyka. Według "Super Expressu", już przygotowano dla nich scenariusze pełne "dramatycznych decyzji, intryg, a także romansów".

"Piszą się scenariusze nowych odcinków. W planach jest też duży wątek dla Tomasza Stockingera, Izabeli Trojanowskiej i Andrzeja Grabarczyka. Nie będą już na dalszym planie. Teraz głównie komentowali życie innych, a teraz każdy z nich dostanie coś specjalnego, tak jak było w pierwszych sezonach" - ujawniła osoba związana z serialem "Klan".

Widzowie nie muszą się też obawiać, że ich ukochana produkcja szybko zniknie z ekranów. Okazuje się, że umowa TVP na realizację nowych odcinków została podpisana na kolejne dwa lata. Będzie się działo!