Małgorzata Tomaszewska zdobyła uznanie i sympatię widzów jako prowadząca "Pytanie na śniadanie". Jej kariera w stacji skończyła się jednak w dość przykrych okolicznościach, tuż po zmianie władzy w TVP. Prezenterka była wówczas w ciąży, ale ówczesna szefowa programu, Kinga Dobrzyńska, i tak zdecydowała się na stałe odsunąć ją od formatu. Teraz Tomaszewska wróciła na antenę i związała się z "Dzień dobry TVN". Widzowie już wydali werdykt.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora ocenia zmiany w "PnŚ". Mówi o Lewandowskiej

Tomaszewska wróciła do telewizji. W TVN komentuje show-biznes

Małgorzata Tomaszewska wprawdzie nie dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN" jako jedna z prowadzących, ale jako ekspertka od show-biznesu. Co ciekawe, w podobnej roli w "halo tu polsat" jest obecnie były kolega z pracy Tomaszewskiej, Aleksander Sikora. Wygląda więc na to, że Tomaszewska będzie musiała jeszcze zbudować swoją pozycję w TVN, żeby awansować. Na razie będzie więc komentować plotki ze świata show-biznesu.

Widzowie zachwyceni Tomaszewską. "To klasa sama w sobie"

Na Instagramie "Dzień dobry TVN" i Małgorzaty Tomaszewskiej pojawił się łączony post. "Najnowsze newsy ze świata show-biznesu przedstawia nam dziś Małgorzata Tomaszewska" - czytamy. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych widzów. "Absolutnie genialna! To była klasa sama w sobie, profesjonalnie, z energią i wielkim urokiem. Gratulacje za wspaniały występ", "Najpiękniejsza", "Oglądam Gosiu, super widzieć cię w telewizji", "Wspaniałe", "Super pani sobie radzi i odnajduje się w nowej roli", "Cudowna. Chce więcej" - napisali rozentuzjazmowani internauci. Małgorzacie Tomaszewskiej gratulujemy nowej posady i zachęcamy do częstego zaglądania na Plotka, żeby być na bieżąco z newsami ze show-biznesu.

Wygląda więc na to, że wielu byłych prowadzących "Pytanie na śniadanie" znajduje swoje miejsce w konkurencyjnych stacjach. Małgorzata Tomaszewska i Izabella Krzan trafiły do TVN, Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek i Aleksander Sikora do Polsatu, a Anna Popek do TV Republika. Myślicie, że Małgorzata Tomaszewska powinna zostać prowadzącą w "DDTVN"? Dajcie znać w naszej sondzie.