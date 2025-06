Bomba! Cichopek pokazała, co się będzie działo w nowych odcinkach "M jak miłość"

"M jak miłość" od lat nie schodzi z listy najchętniej oglądanych polskich seriali. Produkcja, która zadebiutowała na antenie TVP w listopadzie 2000 roku, przez ponad dwie dekady zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów. Losy bohaterów produkcji, która aktualnie ma wakacyjną przerwę, śledzi wielu widzów, a każda zapowiedź nowych odcinków budzi spore emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo Miszczak o sytuacji Cichopek i Kurzajewskiego. "Życie ich nie oszczędziło prywatnie"

"M jak miłość". Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie z planu. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie w życiu Zduńskich?

Tym razem uwagę fanów serialu przyciągnęła Katarzyna Cichopek, która w "M jak miłość" wciela się w rolę Kingi Zduńskiej. Aktorka opublikowała na swoim Facebooku zdjęcie z planu zdjęciowego nowego sezonu produkcji. Na fotografii gwiazda pozuje razem z Rafałem Mroczkiem i Marcinem Mroczkiem - serialowymi Piotrem i Pawłem Zduńskimi. Trójka bohaterów wygląda wyjątkowo elegancko. Bracia Zduńscy mają na sobie klasyczne garnitury, a Kinga występuje w zwiewnej sukni w kwiaty, trzymając bukiet świeżych kwiatów w dłoni. Stylizacje oraz klimat zdjęcia sugerują, że widzów czeka ważne wydarzenie w życiu bohaterów - możliwe, że rodzinna uroczystość, przyjęcie lub inne przełomowe momenty fabularne. "Zduńscy imprezują" - napisała Cichopek pod fotografią, co tylko rozbudziło ciekawość internautów. Co się wydarzy w nowych odcinkach "M jak miłość"?. Na odpowiedzi trzeba będzie poczekać do emisji nowych odcinków, ale jedno jest pewne - emocji nie zabraknie.

"M jak miłość". Fani próbują odgadnąć, co wydarzy się w nowym sezonie

Post Katarzyny Cichopek ze zdjęciem z planu "M jak miłość" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów. W komentarzach internauci nie szczędzili komplementów zarówno aktorce, jak i Rafałowi i Marcinowi Mroczkom. Wielbiciele zachwycali się ich eleganckim wyglądem. "Bardzo piękne zdjęcie", "Rafał z Marcinem przystojniacy!", "No Kasia przepiękna jesteś" - napisali fani. Obserwujący dopytywali również, co to za okazja, wskazując, że stylizacje bohaterów sugerują jakieś większe wydarzenie. Pojawiły się także ciepłe słowa o przyjaźni aktorów, która - jak zauważyła jedna z komentujących - trwa już wiele lat, co w show-biznesie jest rzadkością.