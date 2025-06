1 czerwca to zdecydowanie jeden z ulubionych dni w roku dla wielu - właśnie wtedy swoje święto mają dzieci. Z okazji Dnia Dziecka koncert zorganizowała stacja Polsat. Wydarzenie odbyło się w Żyrardowie, gdzie w lokalnym szpitalu miało miejsce uroczyste otwarcie Oddziału Pediatrycznego. Na wydarzeniu wystąpili: Cleo, Roksana Węgiel, Julia Żugaj, Paulina Przybysz, a także zespół Małe TGD i gwiazdy z programu "Must Be The Music". Zobaczcie, na jakie stylizacje postawiły gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha zagrał ponad tysiąc koncertów. Sprawdziliśmy i nie wszystkie teksty piosenek pamięta

Koncert Polsatu z okazji Dnia Dziecka. Gwiazdy zaszalały ze stylizacjami

Imprezę poprowadził duet, który widzowie doskonale znają z "halo tu polsat" i "Tańca z gwiazdami". Na scenie pojawili się Paulina Sykut–Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Gwiazdy wystąpiły dla licznie zgromadzonej publiczności w Żyrardowie. Cleo postawiła na iście bajkową stylizację. Piosenkarka dwukrotnie pojawiła się na scenie i zachwyciła w krótkiej, różowej sukience - wyglądała niczym bajkowa wróżka. Uwagę przykuwały również jej wysoko wiązane buty. Kreację w tym samym klimacie miała Julia Żugaj, która wzbudziła największe zainteresowanie ze strony zgromadzonej publiki. Influencerka wystąpiła w fioletowej sukience z kwiatami. Podczas wydarzenia gwiazda miała jeszcze jedną stylizację - żółty, letni komplet z roślinnym wzorem. Roksana Węgiel zaprezentowała się na żyrardowskiej scenie w białej, krótkiej sukience w czarne kropki z drapowaniem. Kreacja miała długie rękawy. Paulina Przybysz tego popołudnia wybrała odcień zieleni. Jej wiązana sukienka z odkrytymi ramionami przyciągała uwagę.

koncertOtwórz galerię

Matylda Damięcka poruszyła internautów w Dzień Dziecka

Matylda Damięcka słynie z grafik, które odnoszą się do otaczającej nas rzeczywistości. W Dzień Dziecka na Instagramie gwiazdy pojawiły się jej kolejne prace. Pojawiły się między innymi słowa: "Mamo, nie martw się, choćbyś nie wiem, jak się starała i tak będziesz głównym przyczynkiem terapii twojego dziecka" i "Tato, rób tak, żebyś to ty nie był głównym powodem terapii twojego dziecka". Wspomniała również o miejscach, w których toczy się wojna, a także opisała "zapachy dzieciństwa". Nie da się ukryć, że poruszyły jej obserwatorów. Tutaj przeczytacie więcej: Damięcka doprowadziła internautów do łez. Grafiki na Dzień Dziecka mówią same za siebie