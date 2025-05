Alexandra i Athena Conley, które od stycznia do marca 2003 roku jako niemowlęta wcielały się w postać Emmy - córki Rachel Green i Rossa Gellera w kultowym serialu "Przyjaciele", wciąż zwracają uwagę fanów. Dziś znane bliźniaczki mają 23 lata, ukończyły szkołę i - jak się okazuje - robią karierę jako influencerki. Nie uwierzycie, jakie mają zasięgi w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Kociołek ma miliony obserwatorów. "Długo nie starczyło mi na czynsz"

"Przyjaciele". Dwie dekady temu zagrały córkę Rachel Green i Rossa Gellera. Dziś robią karierę w sieci

Choć od ich udziału w kultowym serialu "Przyjaciele" minęły już ponad dwie dekady, dziś Alexandra i Athena Conley nie muszą narzekać na brak rozpoznawalności. Każda z nich może się pochwalić dziesiątkami tysięcy obserwujących na TikToku. Teraz jednak stało się o nich wyjątkowo głośno, a to za sprawą krótkiego przypomnienia o roli, w której obsadzono je w 2003 roku. Alexandra opublikowała na TikToku post, w którym ujawniła, że kiedy powiedziała chłopakowi, że "była w telewizji jako niemowlę", ten założył, że występowała w reklamach. Natychmiast wyjaśniła mu, że się myli. Jak możemy się tylko domyślać, informacja o angażu w uwielbianym przez rzeszę widzów serialu musiała być dla niego szokiem. Z obserwatorami z kolei podzieliła się zdjęciem z kultowej produkcji, a dokładniej kadrem z odcinka "Ten, w którym Rachel wraca do pracy". Widzimy na nim jedną z sióstr razem z Jennifer Aniston (Rachel Green) i Davidem Schwimmerem (Ross Geller). Zarówno to jak i aktualne zdjęcia bliźniaczek zobaczycie tutaj:

Tak wyglądają bliźniaczki z Otwórz galerię

"Przyjaciele". Zagrały córkę Rachel Green i Rossa Gellera. Fani serialu domagają się spin-offu

Pod postem jednej z bliźniaczek pojawiło się mnóstwo komentarzy. Użytkownicy TikToka byli zaskoczeni faktem, że siostry Conley zagrały w serialu "Przyjaciele". Nie obyło się także bez poruszających wyznań. "Nie ma mowy, nie wiedziałem, że to wy", "Dostałam po waszej postaci" - pisali. Co ciekawe, jeden z internautów zasugerował, aby nakręcić rozbudowaną wersję "Przyjaciół" z udziałem dorosłej córki Green i Gellera. "Zróbmy współczesny spin-off 'Przyjaciół', w którym Emma mieszka w Nowym Jorku ze swoimi współlokatorami, jest stażystką w domu mody Ralph Lauren, nie chce, żeby ktokolwiek wiedział, że Rachel jest jej mamą" - czytamy.