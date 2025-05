Nowy sezon "Afryka Express" ukaże nie tylko celebrytów w trudnych sytuacjach, ale będzie też debiutem dla Izabelli Krzan w roli prowadzącej. "Czas na moje kolejne 'wyspy szczęśliwe', a program "Azja Express" jak i karawana muszą iść dalej... Do zobaczenia na szlaku" - opisała Daria Ładocha na Instagramie, informując o odejściu z programu. TVN powoli odkrywa karty i informuje o kolejnych uczestnikach dołączających do show. Właśnie okazało się, że w programie zobaczymy znanego sportowca.

"Afryka Express" z byłym sportowcem i jego partnerką. Dawniej był filarem polskiej piłki nożnej

To już oficjalne - z instagramowego profilu programu dowiedzieliśmy się, że Tomasz Iwan i Karolina Woźniak pojawią się w "Afryce Express". To były piłkarz reprezentacji Polski - zasilał naszą kadrę w latach 1995-2002. Łącznie rozegrał 40 spotkań, a po tym okresie został dyrektorem ds. organizacyjnych kadry narodowej. Pełnił tę funkcję do 2018 roku. Co z kolei wiadomo o jego ukochanej? Karolina Woźniak aktywnie prowadzi Instagrama, na którym pokazuje wszelkie nowinki z życia zawodowego. Jest założycielką galerii sztuki i ponadto ma też markę perfum. Większość polskich odbiorców kojarzy ją jednak ze świata modelingu - Woźniak zrobiła wiele pokazów mody i uczestniczyła w światowych sesjach zdjęciowych. Ciekawe, jak para poradzi sobie w afrykańskich warunkach.

Izabella Krzan od zawsze marzyła o "Afryce Express"

Transfer prezenterki do TVN niektórych bardzo zaskoczył. Najpierw Krzan została ogłoszona jako nowa reporterka "Dzień dobry TVN", a następnie ujawniono jej kolejną posadę w stacji. Program podróżniczo-rozrywkowy to dla niej strzał w dziesiątkę. - To była propozycja marzeń. Gdy pojawiła się na horyzoncie taka perspektywa, że może będę miała okazję podejść do tego programu i być może skończy się to moją obecnością jako prowadząca, to zapaliło się światełko w moich oczach. Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć, jak wygląda taki format. (...) Bardzo się cieszę, że dostałam możliwość i szansę. Jestem za to wdzięczna! - przekazała sama Krzan Jastrząb Post.