Telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami, o czym niejednokrotnie przekonywali się prowadzący programów śniadaniowych. Nawet przy najlepszym przygotowaniu o pomyłkę nietrudno, a podczas telewizyjnego live'a wpadki nie da się wyciąć. 27 maja przekonał się o tym Krzysztof Skórzyński, który swoim przejęzyczeniem mocno rozbawił współprowadzącą Ewę Drzyzgę.

"Dzień dobry TVN". Krzysztof Skórzyński pomylił nazwisko Pauliny Krupińskiej

Wtorkowy odcinek "Dzień dobry TVN" upłynął przede wszystkim pod znakiem francuskiej kultury. Na kanapie w studiu pojawiła się m.in. znana z programu "Europa da się lubić" polsko-francuska aktorka Elisabeth Duda, a o swojej twórczości opowiadał francuski pisarz Éric-Emmanuel Schmitt. Taki dobór tematów miał związek z zaplanowanym na 7 czerwca meczem charytatywnym piłki nożnej z udziałem polskich i francuskich celebrytów, który będzie transmitowany przez TVN. Jedną z prowadzących wydarzenia jest Paulina Krupińska, o czym na antenie "Dzień dobry TVN" wspomniał Krzysztof Skórzyński. Zapowiadając mecz, dziennikarz zaliczył jednak drobną wpadkę, myląc nazwisko koleżanki z pracy.

Paulina Karpiel-Bułecka... Przepraszam, Krupińska-Karpiel

- powiedział, od razu się poprawiając. Sytuację szybko rozładowała Ewa Drzyzga, która zaśmiała się z pomyłki kolegi. - Paulina, pozdrawiamy - dodał na koniec Skórzyński.

Warto przypomnieć, że choć Paulina Krupińska w przestrzeni medialnej znana jest głównie z panieńskiego nazwiska, w pełni brzmi ono rzeczywiście Krupińska-Karpiel. Prowadząca "Dzień dobry TVN" zmieniła je po ślubie z Sebastianem Karpielem-Bułecką w 2018 roku. - Kiedyś obiecałam mojemu tacie, że niezależnie jak będzie nazywał się mój mąż, na pewno zostawię moje nazwisko w jednym członie - mówiła w rozmowie z WP.

Paulina Krupińska często dopytywana jest o dom w Zakopanem

Wspomniany ślub Krupińskiej i Karpiela-Bułecki odbył się w rodzinnych stronach muzyka, a małżonkowie w górach mają także piękną willę. Na Instagramie można podejrzeć też kadry z ich częstych wypadów w tamte strony. Niewykluczone, że z tego powodu wiele osób jest cały czas przekonanych, że Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka mieszkają w Zakopanem. Prowadząca "Dzień dobry TVN" kilkukrotnie ucinała już spekulacje na ten temat i podkreślała, że ich codzienne życie toczy się w Warszawie. - Dzieci chodziły tutaj [w Warszawie - przyp. red.] do przedszkola, teraz chodzą do szkoły (...). Nie jestem taką złą matką, która zostawia te biedne, samotne dzieci same na Podhalu i ciągle przesiaduje w Warszawie. Są ze mną cały czas - tłumaczyła rozbawiona.