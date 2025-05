Serial "Na Wspólnej" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, którzy często są wiernymi fanami produkcji już od jej samych początków i dojrzewali wraz z bohaterami. Obok "M jak miłość" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali. Trudno się dziwić, że widzowie bardzo przywiązują się do bohaterów. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że z produkcją ma zamiar pożegnać się Bożena Dykiel wcielająca się od ponad dwóch dekad w rolę Marii Zięby. Jak się okazuje, kolejna osoba zniknie z serialu, więc wygląda na to, że na widzów w najbliższym czasie czeka wiele zmian.

"Na Wspólnej". Kolejna z głównych postaci zniknie z serialu. Scenarzyści mają wieści dla fanów

Niedawno pojawiły się informacje, że Bożena Dykiel zniknie z "Na Wspólnej", ale już wiadomo, że grana przez nią bohaterka jedynie wyjedzie do Hiszpanii, więc jak na razie nie jest planowane odejście aktorki z serialu. Warto jednak zaznaczyć, że sama zainteresowana w jednym z wywiadów przyznała, że czuje się już zmęczona aktorstwem i nie zamierza pozostawać na scenie do końca swoich dni. - Ja nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca. Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam - podkreśliła w rozmowie z Plejadą.

Na widzów "Na Wspólnej" czeka kolejna zmiana, bo (jak wynika z opisu odcinka, który zostanie wyemitowany 2 czerwca) scenarzyści postanowili, że Włodek Zięba (Mieczysław Hryniewicz) dołączy do swojej żony, która przebywa za granicą. Tym samym bohaterów przez jakiś czas nie będzie w serialu. Na jak długo bohaterowie znikną z produkcji? Jak podaje "Fakt", serialowy Włodek Zięba ma zniknąć na dwa tygodnie. Biuro Prasowe TVN Warner Bros. Discovery w rozmowie z "Faktem" podkreśliło, że w przypadku Marii Zięby trudno dokładnie określić jej powrót, ale nie mówiono nic o całkowitym zniknięciu z serialu, co powinno częściowo uspokoić widzów. - Maria będzie przebywać za granicą i opiekować się chorą siostrą. Na jakiś czas zniknie z ekranów. Na razie nie wiadomo na jak długo - przekazało Biuro Prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

"Na Wspólnej". Serialowa Monika wyznała prawdę o synu. "Moje dziecko nie oglądało mnie w telewizji"

Co słychać u pozostałych bohaterów serialu? Sylwia Gliwa, która w "Na Wspólnej" wciela się rolę Moniki, w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała, że jej syn bardzo długo nie wiedział, czym tak naprawdę zajmuje się jego mama. - Moje dziecko do siódmego roku życia nigdy nie widziało mnie w telewizji i w ogóle nie wiedziało, czym się zajmuję. Owszem, wiedział, że jestem aktorką, ale traktował to jak każdą inną pracę. Ze swojego zawodu nigdy nie robiłam wielkiej rzeczy - przyznała w rozmowie z "Faktem". Aktorka wyjawiła także, czy jej 13-letni syn wykazuje zainteresowanie jej zawodem i czy pójdzie w jej ślady. - Zawsze uważałam, że dziecko ma mieć spokój i ma się rozwijać w warunkach dostosowanych do swojego wieku. Mój syn kompletnie nie jest stygmatyzowany tym, że ma mamę aktorkę. Kiedyś wprost mi powiedział, że nigdy nie chciałby zostać aktorem. Jego bardziej interesują tematy związane z motoryzacją - wyznała.