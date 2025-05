Aneta i Robert Żuchowscy są idealnym dowodem na to, że odnalezienie miłości przed kamerami jest możliwe. Zakochani poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i w ich przypadku eksperyment okazał się strzałem w dziesiątkę. Doczekali się dwójki dzieci - Mieszka i Hani. Córka pary urodziła się jako skrajny wcześniak i lekarze walczyli o jej życie w szpitalu. Teraz Żuchowscy są w komplecie, a Aneta na bieżąco pokazuje w sieci kadry z ich życia prywatnego.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska pokazała nową fryzurę. "Moje długie włoski to przeszłość"

Aneta Żuchowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie wykonane zaraz po wizycie u fryzjera. Uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się na obcięcie włosów do ramion. "Moje długie włoski to przeszłość! Jak wam się podoba to, co zrobiłam? Tak jak wam opowiadałam, od dłuższego czasu moje włoski pięknie odrastają, więc postanowiłam pomóc im jeszcze bardziej i wzmocnić je takim ostrym cięciem" - napisała. Aneta przyznała, że zmiana fryzury wpłynęła na jej samopoczucie. "To miało być tylko dla włosków, ale powiem wam, że i ja czuję się tak jakoś lepiej, lżej, ładniej. Nie wiem, tak jakoś dziwnie fajnie" - dodała Aneta Żuchowska w mediach społecznościowych. Kadry, na których zobaczycie nową fryzurę ukochanej Roberta, znajdziecie w naszej galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska zasypana komentarzami. "Pięknie"

Pod postem Anety Żuchowskiej zaroiło się od komentarzy internautów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że decyzja o krótkich włosach była strzałem w dziesiątkę. "Bardzo pozytywna zmiana", "Jest pięknie", "Ładnej we wszystkim ładnie. Piękne włoski", "Znacznie lepiej w takiej długości", "Włosy mega, zawsze to jakaś zmiana, my kobiety cenimy sobie nowe, dla nas, naszego rozwoju, poczucia estetyki w życiu" - czytamy w sekcji komentarzy. Jedna z internautek dopytywała Anetę o to, jakie produkty poleca na wzmocnienie włosów. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawiła, że zażywa m.in. kolagen.