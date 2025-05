Podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwal w Sopocie nie zabrakło emocji. Na zakończenie koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki", artyści ruszyli na scenę, by oddać hołd Beacie Kozidrak i zespołowi Bajm. Wydarzenie to zaskoczyło zgromadzonych przed sceną i telewizorami. Nie zabrakło poruszających scen.

Polsat Hit Festiwal. Artyści oddali hołd Beacie Kozidrak i zespołowi Bajm. Widzowie jednomyślni

Jak podkreślił prowadzący Krzysztof Ibisz, trudno wyobrazić sobie taki koncert bez utworów Beaty Kozidrak. Nie da się ukryć, że nieobecność artystki odczuli zarówno artyści, jak i sympatycy corocznego festiwalu. Krzysztof Ibisz stwierdził, że "widzowie nie wyobrażają sobie koncertu bez przebojów Beaty Kozidrak". - Beata nie mogła być tu z nami, ale czekamy na nią - dodał prezenter. Finał wieczoru był więc wyjątkowy - w Operze Leśnej w Sopocie wybrzmiał przebój "Biała armia" w wykonaniu m.in. Dody, Ralpha Kamińskiego, Kuby Badacha, zespołu IRA, Grzegorza Skawińskiego i Mietka Szcześniaka. Ich wspólny występ był wzruszającym ukłonem w stronę legendy polskiej muzyki i cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony widzów. Ci zwrócili uwagę zwłaszcza na to, jak poradziła sobie Doda. "Doda zmiotła resztę wykonawców!", "Piękny gest w stronę Beaty!", "Czekamy na pełną wersję 'Białej Armii' Dody. Petarda", "Coś pięknego ten występ!" - pisali internauci.

Polsat Hit Festiwal. Występ Roksany Węgiel wywołał burzę w sieci. Co poszło nie tak?

Drugi dzień Polsat Hit Festiwalu w Sopocie był pełen nostalgii i muzycznych wspomnień. Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie Opery Leśnej, znalazła się Roksana Węgiel. Wokalistka zmierzyła się m.in. z legendarnymi przebojami Anny Jantar, takimi jak "Tyle słońca w całym mieście" oraz "Wielka dama tańczy sama". Nie wszystkim jednak spodobały się interpretacje Roksany. Jej występ wywołał spore poruszenie. "Nadinterpretacja to raz, a dwa, to choreografia zupełnie niepasująca do tego utworu", "Niestety, nie poradziła sobie z tymi piosenkami", "Jantar nic nie przebije" - pisali. Co ciekawe, nie wszyscy podzielali ich zdanie. Więcej przeczytasz tutaj: Burza po występach Roksany Węgiel w Sopocie. Widzowie podzieleni