Piotr Hubert Langfort dał się bliżej poznać za sprawą udziału w czwartej edycji "Sanatorium miłości". Szybko zdobył sympatię pozostałych uczestników oraz widzów. Pod koniec programu ogłoszono go Królem Turnusu. Mężczyzna niedługo później wystąpił także w "The Voice Senior". Okazało się, że Langfort ma wielki talent, a jego głos zachwycił jurorów. Z formatu odpadł na etapie półfinału. W marcu tego roku wyszło na jaw, że mężczyzna zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Informację o jego chorobie upubliczniła jego przyjaciółka i gwiazda show "Rolnik szuka żony" - Elżbieta Czabator. "Z całą naszą grupą przyjaciół jesteśmy bardzo smutni i zmartwieni, ponieważ nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort ciężko zachorował. Problem jest na tyle poważny, gdyż jest to choroba onkologiczna" - zaczęła. Teraz przekazała smutną informację.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sanatorium Miłości" z bliska! Oto najpiękniej położone uzdrowisko w Polsce

Nie żyje uczestnik "Sanatorium miłości". Piotr miał 66 lat

Elżbieta Czabator udostępniła w mediach społecznościowych przejmujący wpis, w którym pożegnała Piotra Huberta Langforta. Jak wynika z jej słów, mężczyzna zmarł w nocy z piątku na sobotę 24 maja. Na ten moment nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb.

Dziś w nocy o godz. 23/45 do domu Ojca odszedł nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort. Niech dobry Pan Bóg poprowadzi go Raju. O pogrzebie powiadomimy. Przyjaciele z grupy 'To jest nasz czas'. Żegnaj przyjacielu

- napisała rolniczka.

Internauci żegnają uczestnika "Sanatorium miłości". Te słowa łapią za serce

Elżbieta Czabator wspierała Piotra w chorobie. Dwa miesiące wcześniej apelowała do fanów z prośbą o pomoc. "Może ktoś z państwa przechodził podobny dramat i uzyskał gdzieś ratunek w medycynie niekonwencjonalnej lub zdarzył się jakiś cud. Prosimy państwa o kontakt w wiadomości prywatnej" - pisała. Pod wpisem rolniczki na Instagramie nie zabrakło słów wsparcia od fanów i kondolencji dla rodziny. Internauci w ciepłych słowach wspominali Piotra Huberta Langforta. "Ojej tak mi przykro. Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół", "Bardzo smutna wiadomość", "Cudowny człowiek i przyjaciel, trzymaj się" - czytamy.