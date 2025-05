Anna Bardowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam kobieta poznała miłość swojego życia - Grzegorza Bardowskiego, z którym teraz tworzy szczęśliwe małżeństwo. Już po zakończeniu show Telewizji Polskiej uczestniczka programu zyskała szerokie grono fanów. Dziś jej codzienne życie na wsi śledzi na Instagramie blisko 339 tysięcy osób.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska o problemach ze zdrowiem. Zdobyła się na szczere wyznanie

Anna Bardowska ceni sobie kontakt ze swoimi fanami. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" do kontaktu z nimi wykorzystuje media społecznościowe. Niedawno na instagramowym koncie kobieta zorganizowała sesję Q&A, w trakcie której odpowiedziała na pytania dociekliwych wielbicieli. Jedno z nich dotyczyło zdrowia influencerki. Jak ujawniła w odpowiedzi, od dłuższego czasu zmaga się z bardzo niskim poziomem żelaza. Choć było to dla niej dużym wyzwaniem, dziś z radością informuje, że jej hemoglobina wreszcie mieści się w granicach normy - to dla niej znaczący krok naprzód. Jednak przy okazji badania okazało się, że influencerka zmaga się z innym schorzeniem. "Dodatkowo wyszła mi borelioza. Jestem już po wizycie u lekarza i na szczęście nie jest tak źle jak się obawiałam czytając na ten temat w internecie" - wyznała Bardowska.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska wybrała się na wesele.

Anna Bardowska niedawno przekazała, że wraz z mężem wybiera się na ślub przyjaciela. Przy okazji kobieta pochwaliła się fryzurą, którą zrobiła jej specjalistka. Zdecydowała się na rozpuszczone włosy, ułożone w lekkie fale. - Jeszcze jakąś sukienkę wyjmę sobie z szafy. Jeszcze nie wiem, w czym pójdę. Zbieram całą rodzinkę i lecimy - opowiadała fanom na Instagramie. Później była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" dodała zdjęcie, na którym pokazała kreację, w której się wybrała na uroczystość. Okazuje się, że rolniczka postawiła na kolor. Wybrała mini z długimi rękawami i falbankami w morskich odcieniach. Do tego dobrała torebkę i jasne buty na obcasie. W kadrze znalazł się także Grzegorz. Zapozował w białej koszuli bez krawata i w czarnych spodniach.