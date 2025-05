To koniec. Jeden z trenerów rezygnuje z "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2011 roku. Od tego czasu w jurorskim fotelu zobaczyliśmy wiele gwiazd. W 15. sezonie w rolę trenerów wcielili się: Kuba Badach, Lanberry, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Już wiemy, że w kolejnym sezonie skład trenerski z pewnością się zmieni.

"The Voice of Poland". Zmiany w składzie jurorskim. Kogo już nie zobaczymy?

21 maja w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie Lanberry. Gwiazda ogłosiła, że nie zobaczymy jej w kolejnej odsłonie "The Voice of Poland". "W nadchodzącym sezonie nie zasiądę w fotelu trenerki "The Voice of Poland". To była niesamowita przygoda i ogromny zaszczyt – trzy edycje pełne emocji, talentów, inspirujących historii i wyjątkowych ludzi. Dziękuję za każdy moment – uczestnikom, produkcji, widzom i moim współtrenerom" - przekazała w poście na Instagramie. "Możliwość dzielenia się wiedzą i wspierania młodych artystów w ich muzycznej drodze była dla mnie niezwykle wartościowa – szczególnie, że sama 12 lat temu byłam na ich miejscu. Nigdy nie przypuszczałam, że kiedyś usiądę w tym czerwonym fotelu jako trenerka. To historia, która zatoczyła piękne koło i na zawsze zostanie w moim sercu. Życie pisze piękne scenariusze" - podkreśliła.

Piosenkarka zapowiada, że przed nią kolejne wyzwania zawodowe. "Teraz czas na nowy rozdział. Przede mną intensywna praca nad zupełnie nowym projektem, sezon koncertowy w pełni i muzyczne niespodzianki. Nie mogę się doczekać, by się tym wszystkim z Wami podzielić!" - podsumowała we wpisie gwiazda. W 14. sezonie Laberry doprowadziła do zwycięstwa Jana Górkę.

"The Voice of Poland". Lanberry najpierw była uczestniczką. Po latach zasiadła w jury

Przypominamy, że Lanberry brała udział w programie jako uczestniczka w trzecim sezonie. Wszystko działo się w 2013 roku, gdy w jury zasiadali: Edyta Górniak, Maria Sadowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron. Piosenkarka podczas przesłuchań w ciemno wykonała wówczas utwór Johna Lennona "Imagine". Pomimo że doceniono jej wykonanie, nie przeszła dalej. Po latach powróciła do programu - już jako trenerka.