"Nasz nowy dom" to jeden z flagowych programów Polsatu, który nadawany jest na antenie od 2013 roku. Od 21. sezonu w roli prowadzącej oglądamy Elżbietę Romanowską, która zastąpiła Katarzynę Dowbor. W każdym odcinku ekipa stacji wkracza do domu potrzebującej rodziny, by ułatwić im funkcjonowanie i pomóc w trudnej sytuacji, oferując remont posiadłości. Już niedługo wyemitowany zostanie ostatni odcinek 24. serii formatu. Widzowie nie są z tego powodu zadowoleni.

"Nasz nowy dom". To koniec 24. edycji. Fani zasmuceni

22 maja o godzinie 20 widzowie zobaczą ostatni odcinek 24. sezonu "Nasz nowy dom". Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych programu, ekipa remontowa wkroczy do domu pani Anity i jej dzieci, a muzyczną niespodzianką będzie występ kultowego duetu Kalwi i Remi. Fani nie kryją rozczarowania, że to już koniec sezonu. "Ostatni odcinek? I zaś tyle czekać na kolejny sezon", "To niemożliwe, nie zgadzam się na ostatni odcinek", "Nie zgadzam się na to! To nie może być ostatni odcinek", "Czekamy na ten odcinek i na kolejne sezony, róbcie najwięcej dobrego" - pisali fani programu, ewidentnie zasmuceni, że czeka ich przerwa od ulubionego show.

Na ten moment Polsat nie ogłosił, czy zrealizuje kolejny sezon "Nasz nowy dom". Nie da się ukryć, że pomimo kilkunastu lat na antenie, program ciągle cieszy się dużą popularnością. Portal Wirtualne Media, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, przekazał, że po czterech tygodniach emisji 24. sezonu, format przyciągnął przed ekrany średnio 933 tysiące widzów.

"Nasz nowy dom". Ile faktycznie trwa remont? Prowadząca się wygadała

Od lat w programie możemy usłyszeć, że ekipa całkowity remont przeprowadza w pięć dni, gdy rodzina może liczyć na spokój i odpoczynek. Czy faktycznie tak jest? O tym opowiedziała Elżbieta Romanowska. "Absolutnie te remonty nie są robione w pięć dni, bo tak naprawdę robione są właściwie w cztery, czasami w trzy i trzy czwarte. No bo jeden dzień to jest ten czas, kiedy poznajemy rodzinę, kiedy opowiadają nam swoją historię i tak naprawdę zostaje niewiele czasu, tylko na to, żeby zabezpieczyć prywatne rzeczy naszych bohaterów i ewentualnie powynosić wszystkie meble" - wygadała się niegdyś na Instagramie. Dodała również, że możliwa byłaby szybsza realizacja remontu, ale ze względu na ekipę programową, która kręci dodatkowe ujęcia, nie jest to możliwe.

