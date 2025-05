"Familiada" jest emitowana na antenie Telewizji Polskiej od ponad trzech dekad. Nieprzerwanie od tego czasu gospodarzem programu jest Karol Strasburger, który dał się widzom poznać jako kawalarz. Prezenter chętnie rzuca "sucharami", próbując rozbawić zarówno publiczność zgromadzoną w studiu, jak i przed telewizorami. Czasami zdarza się jednak tak, że ma konkurentów wśród uczestników. Jeden z nich zaskoczył odpowiedzią i rozbawił samego prowadzącego.

Zobacz wideo Strasburger komentuje koniec kariery Szczęsnego. "Rozumiem, że ktoś zarobił i nie musi więcej"

"Familiada". Uczestnik tą odpowiedzią zapewnił sobie sławę

Odpowiedzi, które padają w "Familiadze", czasem zaskakują wielu i zapadają w pamięci widzów na lata. Nie da się przecież ukryć, że "więcej niż jedno zwierzę" to owca lub lama. Jeśli zapytacie, który przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu, wierny fan programu odpowie, że kanapka! 18 maja naprzeciwko siebie stanęły drużyny Kajakarzy i Rychtelskich. Podczas jednej z rund, padło pytanie o "wymarłe gatunki zwierząt". Uczestnikom udało się prawidłowo wytypować, że chodzi dinozaury i mamuty. Problemem pojawił się jednak przy wskazaniu trzeciego z nich. Do głosu doszedł członek drużyny Kajakarzy, Jan i wskazał, że chodzi o... yeti! Oczywiście wielu z nas zna legendę o himalajskim stworze, ale jak wiadomo, nigdy nie potwierdzono, że yeti faktycznie istniało. Odpowiedź uczestnika programu rozbawiła publikę, jak i samego prowadzącego.

Będziesz sławny

- skwitował Strasburger.

"Familiada". Wpadka za wpadką! Co to był za odcinek

Okazuje się, że yeti nie było jedyną wpadką w tym odcinku. W pewnym momencie padło pytanie o wymienienie miast na Dolnym Śląsku, co okazało się niezwykle trudne. Uczestnicy wskazywali Chorzów oraz Katowice, co oczywiście jest błędne - oba miasta znajdują się na Śląsku. Padło również... Zielona Góra, którą znajdziemy w województwie lubuskim. Kajakarze dotarł do finału, a i tam nie obyło się bez wpadki. Prowadzący poprosił o wskazanie "europejskiego miasto na literę 'D'". Uczestniczka odpowiedziała Dania. Mimo wszystko drużynie udało się wygrać główną nagrodę.