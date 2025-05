Maria Jeleniewska 19 maja zagościła w studiu "Dzień dobry TVN" wraz ze swoim partnerem Jakubem Nowosińskim. W szczerej rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman influencerka opowiedziała o hejcie, który spotkał ją w sieci po wygranej w "Tańcu z gwiazdami".

"Dzień dobry TVN". Maria Jeleniewska o hejcie w internecie. Zacytowała jeden z bolesnych komentarzy

Jeleniewska przyznała, że po ogłoszeniu wyników tanecznego show wielu komentujących zarzucało jej, że zwycięstwo zawdzięcza jedynie swojej popularności na TikToku, gdzie obserwuje ją ponad 13 milionów osób. Jeleniewska na kanapie śniadaniówki podkreśliła, że społeczność, którą zbudowała w sieci przez lata, jest efektem ciężkiej pracy, a nie przypadkowego sukcesu, przy okazji cytując jeden z przykrych komentarzy na swój temat. - Myślę, że problem zaczyna się w momencie, w którym te oceny są bardzo niesprawiedliwe i są sprowadzane do takich kwestii, na które się nie ma wpływu. Tutaj zarzucane było głównie to, że wygrał TikTok - powiedziała influencerka. Młoda gwiazda dodała również, że często spotykała się z komentarzami podważającymi jej osiągnięcia i pracę w internecie. Jeleniewska zaznaczyła, że działa w sieci już od siedmiu lat, wkładając całe swoje serce w tworzenie treści i budowanie relacji z odbiorcami.

"Dzień dobry TVN". Maria Jeleniewska o skutkach hejtu w sieci. Pomagają jej najbliżsi

W dalszej części rozmowy poruszono również temat wpływu hejtu na psychikę. Jeleniewska przyznała, że choć stara się dystansować od negatywnych komentarzy, to jednak mają one wpływ na jej samopoczucie. - Czytając cały czas przykre rzeczy na swój temat, że nie zasługujesz, nie należy ci się, nie potrafisz, zaczynasz myśleć, może tak jest - wyznała. Na zakończenie rozmowy, Jeleniewska podkreśliła, że pomocna w trudnych chwilach jest rodzina. - Jak odetnę się od internetu, to mogę porozmawiać z kimś w cztery oczy i czuję to wsparcie, czuję, że nie jestem oceniana - powiedziała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.