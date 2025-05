"The Voice Kids" to format TVP, dzięki któremu rozwinęła się kariera Roxie Węgiel - dziś popularnej wokalistki i bizneswoman. Wygrała program 24 lutego 2018 roku. W ostatniej edycji zwyciężyła Zosia Wójcik, która otrzymała statuetkę, czek na 50 tys. złotych i kontrakt z wytwórnią. Wiemy już, że w najbliższym sezonie programu zajdzie pewna zmiana. Wygrany zostanie rzucony na głęboką wodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Sosna podsumowała swoją rolę w "The Voice Kids"

"The Voice Kids". Wielka szansa dla zwycięzcy dziewiątej edycji

19 maja dowiedzieliśmy się z "Pytania na śniadanie" o tym, że zdobywca pierwszego miejsca w nadchodzącej edycji show otrzyma szansę udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2026 roku. Tym samym wschodząca gwiazda pokaże się szerszej publiczności. Wskutek tej zmiany castingi do "The Voice Kids" zostały przedłużone do 1 czerwca. Wiemy także, że o tę szansę mogą powalczyć dzieci, które ukończą osiem lat do 18 sierpnia 2025 roku, ale nie ukończą 15 lat do 31 grudnia 2026 roku, co jest wymogiem z konkursu Eurowizji Junior. Ciekawe, kto tym razem odniesie sukces.

"The Voice Kids". Tej jurorki już nie zobaczymy w programie

Natasza Urbańska była trenerką w programie przez ostatnie dwie edycje. Wiemy, że to już zakończony etap, ponieważ gwiazda pożegnała się z "The Voice Kids" w instagramowym poście. "Kochani, moja przygoda z programem "The Voice Kids" dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą i wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. "The Voice Kids" wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z "tu i teraz" i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia. Teraz jestem gotowa na nowy etap w mojej karierze artystycznej. Rozpoczynam nowy projekt - wymagający, czasochłonny i bardzo dla mnie ważny. Zawsze powtarzam, że nie wygrana się liczy, a sama droga. Fotel trenerski jest wyjątkowy - spełnia marzenia tych, co na nim siedzą, i tych, którzy przed nim występują" - poinformowała wokalistka.