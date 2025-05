Justyna Steczkowska dała na eurowizyjnej scenie prawdziwy popis swoich możliwości. Jej energetyczny występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów z całego świata. W głosowaniu publiczności Polska zajęła wysokie, siódme miejsce. Niestety, jurorzy nie byli równie hojni – mimo imponującego show i perfekcyjnego wykonania na żywo, przyznali artystce zaledwie 17 punktów, co uplasowało ją w dolnej części tabeli.

Na szczęście po podliczeniu głosów "Gaja" pofrunęła do góry i ostatecznie wylądowała na dość wysokim 14. miejscu. Wiele osób zaczęło się jednak zastanawiać, co było powodem tak małej liczby punktów od jurorów.

Justyna Steczkowska nie zachwyciła jurorów. Dlaczego?

Paul Jordan, znany w eurowizyjnym świecie jako Dr Eurovision, zauważył, że jurorzy często skłaniają się ku bardziej klasycznym propozycjom. - Myślę, że jurorzy głosują raczej na bardziej tradycyjne wokale i występy sceniczne - tłumaczył Pudelkowi. Tymczasem tegoroczny występ Polski był jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie. W tej samej rozmowie Jordan przyznał, że sam był zaskoczony tym, jak eksperci potraktowali Justynę Steczkowską.

- Byłem zaskoczony, że jurorzy na nią nie głosowali, ale byłem zadowolony, że zrobiła to publiczność. Jest świetną artystką - podsumował. A co wy myślicie na ten temat? Czy jurorzy powinni bardziej docenić Polskę? Dajcie znać w naszej sondzie.

Justyna Steczkowska może liczyć na wsparcie fanów z całego świata

Choć polscy fani konkursu mieli w tym roku apetyt na wysokie miejsce, to nie mają żalu do Justyny Steczkowskiej, która - jak twierdzą - była najlepszą reprezentantką Polski w historii. "Wykonałaś tytaniczną pracę. Zrobiłaś dla promocji Polski więcej niż ktokolwiek inny na przestrzeni ostatnich lat", "Wielkie gratulacje. Występ był rewelacyjny", "Dla nas jesteś wygraną", "Jestem szczęśliwa, że reprezentowała pani nasz kraj. Jest pani niesamowita", "Dla nas pani wygrała. Ten występ to był ogień. Jest pani królową tegorocznej Eurowizji", "Pani Justyno, czapki z głów za ten występ. To wielka duma móc mówić, że 'Gaja' reprezentowała Polskę. Dziękuję za wszystko", "Nigdy nie mieliśmy takiej reprezentantki. Pękam z dumy" - czytamy pod najnowszym postem artystki.