17 maja odbył się finał Eurowizji. Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska z utworem "Gaja". Wokalistka zajęła 14. miejsce. Mogła liczyć na wsparcie ze strony widzów, a także swojej rodziny. Na miejscu towarzyszył jej syn Leon Myszkowski. Głos po ogłoszeniu wyników zabrała także siostra piosenkarki Magdalena Steczkowska.

Zobacz wideo Steczkowska opowiadała o "Gai". Wspomniała o występie w Holandii

Eurowizja 2025. Magdalena Steczkowska nie kryła dumy. "Ściskam i kocham"

Ze względu na zobowiązania zawodowe Magdalena Steczkowska nie mogła oglądać finału Eurowizji. Występowała na scenie, ale zaraz po zakończeniu koncertu sięgnęła po telefon i zamieściła nagranie w mediach społecznościowych. Nie kryła wielkich emocji. - Mój Piotruś cały czas śledził na bieżąco z naszymi córkami, z naszymi przyjaciółmi, to co się dzieje na Eurowizji. Ja chcę powiedzieć tylko jedno. Jusiu, dla mnie byłaś najlepsza - zaczęła. Magdalena Steczkowska gratulowała siostrze fantastycznego występu. - Jestem z ciebie bardzo dumna i mam nadzieję, że wszyscy, którzy widzieli, co zrobiłaś, co pokazałaś podczas Eurowizji, są z ciebie dumni. Ściskam i kocham - przekazała wokalistka. Pod nagraniem pojawił się komentarz od Justyny Steczkowskiej. "Dziękuję kochana - tobie i twoim fanom. Całus i do zobaczenia" - napisała polska reprezentantka.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska przemówiła po finale. "Jedna drobna prośba"

W grupowym wywiadzie dla mediów udostępnionym na instagramowym profilu Eurovibesmedia Justyna Steczkowska podziękowała za wsparcie po finale. - Dziękuję całej Polonii, która się bardzo zaangażowała. Dostaliśmy rzeczywiście bardzo dużo punktów, więc super, no i wszystkim Polakom, którzy trzymali za nas kciuki - powiedziała Justyna Steczkowska. Wokalistka zwróciła się do internautów z prośbą o życzliwość. - Jedna drobna prośba: jakbyście mogli trochę odpuścić tego hejtu, jeśli się szykujecie na mnie, to byłabym wdzięczna - dodała. A co sądzi o wynikach? - Trzeba pamiętać, że to nie jest też sport. To jest konkurs, ktoś zawsze musi przegrać, ktoś wygrać. Gusta są różne, to jest muzyka, więc wszystko tu jest w porządku - powiedziała.