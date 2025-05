To już koniec emocji związanych z 69. Konkursem Piosenki Eurowizji. Wielu rodaków mocno trzymało kciuki za Justynę Steczkowską, która po trzech dekadach ponownie wystąpiła na eurowizyjnej scenie. Polka z piosenką "Gaja" dostała się do finału, w którym zaśpiewała jako 15. Już wiemy, ile punktów otrzymała Steczkowska i które miejsce zajęła w tegorocznym konkursie.

REKLAMA

Zobacz wideo Narożna o krytyce show Steczkowskiej. Mówi o zjednoczeniu Polaków

Eurowizja 2025. Które miejsce zajęła Justyna Steczkowska? Ile punktów otrzymała?

Dla wielu obserwatorów Eurowizji najbardziej ekscytujące są nie tyle występy, a punkty przyznawane zarówno przez jury, jak i widzów przed telewizorami. Polacy z pewnością czekali na wynik Justyny Steczkowskiej, która zachwyciła wielu. Ostatecznie artystka, która zaprezentowała się na eurowizyjnej scenie z utworem "Gaja", otrzymała od jury zaledwie 17 punktów. Jeśli chodzi o punkty przyznawane przez widzów, Steczkowska mogła liczyć na większą przychylność. Fani konkursu przyznali jej 139 punktów. Łącznie Polka zgromadziła 156 punktów. Które miejsce zajęła? Ostatecznie wokalistka z Polski wylądowała na 14 miejscu.

SteczkowskaOtwórz galerię

Eurowizja 2025. Tak ekspertki podsumowały występ Justyny Steczkowskiej w finale

Widzowie mogli zobaczyć na eurowizyjnej scenie podczas finału 26 występów. Polka była niemal w połowie stawki, występując z numerem 15. Co o jej występie powiedziały nam trenerki wokalne? "To był znakomity występ" - przyznała w rozmowie z Plotkiem Zofia Szpikowska. "Justyna Steczkowska to zjawiskowa wokalistka i zjawiskowa osobowość, niezwykle pozytywna kobieta z ogromną klasą. Pamiętajmy, że to występy na żywo. Tylko znakomity warsztat wokalny jest w stanie udźwignąć tak dynamiczną choreografię" - podkreśliła ekspertka. Agnieszka Hekiert również nie kryła zachwytu. "Niech ktoś spróbuje wykonać te wszystkie karkołomne czynności podczas występu. (...) Obroty i śpiew długiego dźwięku w tym samym czasie - przepona musi dźwięk utrzymać. U Justyny - wprost niewiarygodnie czysto" - doceniła specjalistka. Obszerniejsze wypowiedzi przeczytacie tutaj: Trenerki wokalne oceniły finałowy występ Steczkowskiej. Co do jednego są w pełni zgodne