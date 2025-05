Justyna Steczkowska wystąpiła podczas finału 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei, reprezentując Polskę z utworem "Gaja". Artystka podbiła serca wielu fanów z całego świata, co jak liczyliśmy miało przełożyć się na głos zyskane przez wokalistkę. Jak Justyna Steczkowska zareagowała, gdy poznała ostateczny wynik głosowania eurowizyjnych widzów?

Justyna Steczkowska zareagowała na otrzymane głosy. Artystka nie kryła emocji

Przy okazji każdego finału Eurowizji zarówno widzowie, jak i artyści oczekują jak na szpilkach do końca głosowania, by dowiedzieć się, kto uzyskał największą liczbę punktów i wygrał konkurs. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejności zawsze podawane są głosy od jury każdego z 37 uczestniczących państw, a następnie przechodzi się do przekazania artystom liczby głosów od widzów. Justyna Steczkowska otrzymała od międzynarodowych jurorów zaledwie 17 punktów - cztery z Azerbejdżanu, jeden z Francji, pięć z Australii, dwa z Niemiec, dwa z Belgii, jeden z Izraela oraz dwa z Estonii. Wtem przyszła kolej na głosy widzów. Jak dowiedzieliśmy się - Steczkowska zyskała na nich aż 139 punktów!

Gdy Justyna usłyszała wieści dosłownie podskoczyła ze szczęścia!

Tak występ Justyny Steczkowskiej ocenili internauci. Fani w większości zachwyceni

Na krótko po występie Steczkowskiej sieć zalała fala komentarzy dotyczących jej show. Polscy widzowie w większości nie kryli zachwytu. "Ona jest świetna!", "Co za głos", "Polska jest najlepsza", "To było niesamowite", "Fantastyczna, najlepsza", "Niesamowita! Według mnie jest zwyciężczynią", "Jej głos jest cudowny" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów fanów Eurowizji. Co ciekawe, znalazło się także kilka komentarzy użytkowników, którzy stwierdzili, że Steczkowska "za dużo krzyczy", a jej piosenka była "nudna". Były to jednak nieliczne głosy.