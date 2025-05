Szokujące sceny na Eurowizji. Wszystko podczas występu Izraela

17 maja odbywa się finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wśród finalistów znalazła się reprezentantka Izraela Juwal Rafael, która na scenie jako czwarta wykonała utwór "New Day Will Rise". Kwestia uczestnictwa Izraela w konkursie cały czas wzbudza emocje przez sytuacje na świecie. Gdy Rafael występowała, doszło do incydentu. Jak wynika z filmików opublikowanych w sieci, ktoś próbował wedrzeć się na scenę.

Eurowizja 2025. Próby wtargnięcia na scenę podczas występu Izraela

Widzowie od długiego czasu twierdzą, że Izrael nie powinien mieć prawa do uczestniczenia w Eurowizji. Wielu podnosi w tym przypadku argument, iż Rosja ze względu na wywołanie konfliktu w Ukrainie została z konkursu usunięta. Gdy tylko Juwal Rafael pojawiła się scenie, fani obecni pod sceną dali upust emocjom i wygwizdali piosenkarkę. To nie był jednak koniec. Jak wynika z nagrań, które można znaleźć w serwisie X, znalazły się osoby, które próbowały wedrzeć się na scenę w trakcie występu reprezentantki Izraela. "Co najmniej jedna osoba została zatrzymana podczas próby szturmu na scenę podczas występu Izraela na Eurowizji. Istnieją doniesienia o tym, że spryskał czerwoną farbą ochroniarza. Izraelska delegacja jest oczywiście bardzo zdenerwowana" - napisał izraelski dziennikarz Elad Simchayoff.

Eurowizja 2025. Hiszpańska telewizja jawnie sprzeciwia się Izraelowi

Hiszpańska telewizja TVE, jeszcze przed rozpoczęciem finału, postanowiła wyświetlić komunikat potępiający ataki w Strefie Gazy - pomimo sprzeciwów Europejskiej Unii Nadawców. "Kiedy ludzkie prawa są łamane, nie można milczeć. Sprawiedliwość dla Palestyny" - mogliśmy przeczytać na ekranie. TVE już podczas półfinału z udziałem Izraelu odniosła się do sytuacji na świecie - wówczas komentatorzy stacji Tony Aguilar i Julia Varela odczytali informację o atakach w Strefie Gazy, wspominając również o ofiarach - w tym dzieciach. Portal El Debate przekazało, że EBU poinformowało wówczas stację, iż ponowne komentowanie sprawy może skutkować nałożeniem na nadawcę kary pieniężnej.

