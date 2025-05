16 maja wyemitowano finałowy odcinek programu "Must Be the Music"". O główną nagrodę w ostatnim etapie walczyli: Alien x Majtis, Kuba i Kuba oraz Bonaventura. Wszystkiemu przyglądało się jury w składzie: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. Format wygrali Alien x Majtis. Jak zwycięzcy oceniają swoją przygodę w programie?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa ze zwycięzcami "Must Be The Music". Na co przeznaczą pieniądze?

"Must Be the Music"". Rozmowa z wygranymi. Podsumowali jurorów

W wywiadzie udzielonym Weronice Zając duet Alien x Majtis podzielił się swoimi refleksjami na temat całego doświadczenia oraz emocjami związanymi z wygraną. Artyści z dużym sentymentem wspominali udział w programie. Dla Aliena jurorem, którego opinie miały dla niego szczególne znaczenie, okazał się Miuosh. Natomiast Majtis podkreślił, że każdy z członków jury wniósł coś wyjątkowego i razem stworzyli atmosferę, która miała realny wpływ na uczestników. - Ja nie będę tutaj selekcjonował. Myślę, że właśnie ta czwórka stworzyła tę magię i każdy wniósł coś - wyjawił artysta. Zwycięzcy show Polsatu zapytani o lekcje wyniesione z udziału w programie, wskazali na znaczenie pokory, determinacji i wiary w siebie.

Zwycięstwo w "Must Be the Music" otworzyło przed duetem nowe drzwi - już wkrótce czeka ich występ na festiwalu w Sopocie, co odbierają jako ogromne wyróżnienie. - To będzie zaszczyt po prostu! - wyznał Majtis. Jeśli chodzi o nagrodę finansową, która wyniosła 250 tys. zł., artyści przyznali, że jeszcze nie mają sprecyzowanych planów. - Nie myśleliśmy o tym. Spożytkujemy w dobry sposób - wyjawił Majtis.

"Must Be the Music". Lawina komentarzy po finale. Zdania podzielone

Po finałowym odcinku w mediach społecznościowych produkcji pojawiły się materiały z występów uczestników. Internauci ruszyli z komentarzami na temat zwycięzców. "Zwycięzcy zasłużeni. Od samego początku wyróżniali się swoim podejściem do muzyki, brzmieniem, włożonym serduchem, emocjami. Dzięki nim powrót 'Must Be the Music' to był strzał w dziesiątkę", "Brawo panowie", "Gratulacje, wiedziałam, że wygrają", "Od początku moi faworyci", "Super!" - czytamy. Nie zabrakło także negatywnych komentarzy. "Jestem zawiedziona", "To niesprawiedliwe", "Słabo" - pisali.