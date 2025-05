17 maja odbędzie się finał Konkursu Piosenki Eurowizji. Justyna Steczkowska wystąpi na scenie z utworem "Gaja". Oprócz piosenkarki, o zwycięstwo będzie walczyć aż 25 reprezentantów innych państw. W Telewizji Polskiej w dzień wydarzenia pojawi się dokument na temat artystki, "Jej imię Gaja. Justyna Steczkowska. 30 lat później". W przedpremierowym fragmencie programu, ktory otrzymaliśmy od TVP, pojawiła się wypowiedź Michała Wiśniewskiego. Muzyk zabrał głos i wspomniał o konkurencji.

Zobacz wideo Minge oceniła strój Steczkowskiej w Bazylei. "Skandale się sprawdzają"

Eurowizja 2025. Michał Wiśniewski wypowiedział się o Justynie Steczkowskiej. W takich słowach mówił o konkurencji

Michał Wiśniewski występuje w dokumencie na temat Justyny Steczkowskiej. W przedpremierowym fragmencie, który otrzymaliśmy, lider zespołu Ich Troje opowiedział o swoich odczuciach względem artystki. Pochylił się nad tematem konkurencji i przekazał swoje zdanie w tym zakresie. - Czy Justyna Steczkowska jest konkurencją? Nie, bo ona nie ma konkurencji. Ona dla mnie jest żadną konkurencją. Bo ja sprzedałem miliony płyt, a ona tworzyła to, co lubi. Ja nie jestem wokalistą. A ona tak. Więc to jest ta różnica. Ja jestem osobą, którą zgrabnie porusza się w tym, co kocha robić. A Justyna ma i instrument, i warsztat - stwierdził.

Tancerz Justyny Steczkowskiej o współpracy z artystką. Padło mnóstwo komplementów

Na scenie obok Justyny Steczkowskiej występuje grupa tancerzy. Wśród nich jest Kuba Walica, który towarzyszy artystce w Szwajcarii. W wywiadzie ze Światem Gwiazd opowiedział, jak się z nią współpracuje. Przyznał, że jest "fantastycznie". "Ja układam choreografię dla niej, ona bardzo dużo mi pomaga, bardzo dużo mnie inspiruje. Jest bardzo rzetelna, profesjonalna, uśmiechnięta. Dużo żartuje. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo i że możemy pracować w tak luźniej atmosferze. (...) Wszystko jest dopięte, wszystko jest na swoim miejscu. Jestem pod wrażeniem, że tak można" - powiedział. Walica wyznał również, na jakie zarobki może liczyć. "Justyna bardzo dobrze płaci i zawsze walczy o to, żeby tancerze i cały team dostali dobre wynagrodzenie. Myślę, że wszyscy artyści powinni wziąć z niej przykład" - podsumował. ZOBACZ TEŻ: Niespodziewane doniesienia z Eurowizji! Steczkowska niemal przewróciła się na scenie. Wszystko się nagrało