Finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami" jest już za nami. Nie da się ukryć, że emocje wciąż nie opadają. Wygrana Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke wywołała niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Agnieszka Kaczorowska niedługo po zakończeniu tanecznego show Polsatu nie kryła rozczarowania wynikiem. Teraz tancerka wystąpiła w śniadaniówce "halo tu polsat". Opowiedziała o rzeczywistości po zakończeniu tanecznego formatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Miszczak szczerze o Kaczorowskiej i Jeleniewskiej. "Nie wiem, czy Czarna mamba znalazłaby różnicę"

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie "halo tu polsat". Jaka jest jej rzeczywistość po "Tańcu z gwiazdami"?

Agnieszka Kaczorowska zagościła na kanapie "halo tu polsat". Przyznała, że jeszcze nie udało się jej odpocząć po zakończeniu sezonu "Tańca z gwiazdami". Dodała, że był to bardzo intensywny czas w jej życiu. - Trudno powiedzieć, żebym wróciła do żywych, jeszcze na pewno nie odpoczęłam po tak intensywnym projekcie. Ja też jestem taką osobą, która wkłada w to całe serce, całą siebie. Też będąc mamą, to łączenie tych wszystkich obowiązków, to był naprawdę intensywny czas. I od poniedziałku próbuję poskładać tę rzeczywistość na nowo - wyznała.

"halo tu polsat". Agnieszka Kaczorowska szczerze o "Tańcu z gwiazdami". Wspomniała o strachu

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że taniec jest jej największą pasją i pozwala jej na kreatywne pokazanie siebie. Tancerka ma za sobą jednak trudny okres. Z tego powodu czuła pewne obawy przed 16. edycją "Tańca z gwiazdami". - To dla mnie bardzo wyjątkowa edycja. Po pierwsze, to taka edycja po dłuższej przerwie, w którą weszłam z ogromem wątpliwości, lęków, nie wiedziałam, jak będzie. Wiedziałam, że to, co robię, jestem w tym dobra, ale jest tak wiele innych jeszcze czynników. To nie jest jakiś taki najłatwiejszy okres w moim życiu, więc to też miało wpływ na to, że po prostu się bałam. Ale nie jesteś w stanie tego oddzielić. Nie jesteś. Jeszcze w tym świecie medialnym, gdzie tak naprawdę każdy krok jest komentowany i obserwowany. Jestem przepełniona wdzięcznością za ten czas, bo ten taniec, to moja największa pasja - skwitowała Kaczorowska. ZOBACZ TEŻ: Jeleniewska uderza w Kaczorowską. Jeschke dorzucił swoje: Mimo wszystko trzeba zachować tę klasę