Kurzajewski zabrał syna do studia 'halo tu polsat'. Julian nazywał go 'panem'

Maciej Kurzajewski przez 24 lata był mężem Pauliny Smaszcz. Dawni zakochani doczekali się dwóch synów. Młodszy Julian ma 19 lat, a starszy Franciszek 28 lat. Jakiś czas temu Julian siedział na widowni "Tańca z gwiazdami" i kibicował tacie w zmaganiach na parkiecie. Pojawił się w towarzystwie Katarzyny Cichopek i jej córki. Julian pojawił się ostatnio w studiu "halo tu polsat". O czym rozmawiał z tatą?

"halo tu polsat". Syn Kurzajewskiego pojawił się w studiu. Tak zwrócił się do taty

17 maja Julian był jednym z gości w "halo tu polsat". Opowiadał o swojej przygodzie z bieganiem. 19-latek w śniadaniówce przyznał, że kiedyś nie przepadał za bieganiem, ale stopniowo ta forma ruchu stała się jego pasją. Dodał, że lubi biegać, kiedy jest w innych miastach, bo wtedy rano o poranku obserwuje różne miejsca i widzi, co warto zwiedzić. Jego znany tata również się przysiadł, żeby też udzielić wywiadu i opowiedzieć, że biega w maratonach. Kurzajewski wspominał przy tym, że przygodę z bieganiem zaczynał stopniowo od małych dystansów. W trakcie rozmowy po studiu biegał pies Cichopek i Kurzajewskiego, który zaglądał gościom do szklanek. Katarzyna Cichopek przyniosła mu miskę, aby opanować sytuację. W pewnym momencie doszło do dziwnej sytuacji. Julian wypowiedział się o tacie "pan". - Pobiegliśmy z panem Maciejem... - zaczął. Cichopek nie powstrzymała się od śmiechu. Później jeszcze kilkukrotnie 28-latek mówi o ojcu per "pan".

Maciej Kurzajewski niedawno zapozował ze starszym synem. Co na to fani prezentera?

Ostatnio fani mogli zobaczyć również starszego syna Macieja Kurzajewskiego. Prezenter jeszcze niedawno zapozował z nim do zdjęć. Franciszek towarzyszył ojcu podczas obchodów narodowego święta Grecji. Fotografie z wydarzenia od razu pojawiły się w mediach społecznościowych. Nie sposób nie zauważyć, że 28-latek przeszedł prawdziwą metamorfozę. Aktualnie ma znacznie krótsze włosy i brodę. Franciszek prezentuje się bardzo poważnie. Obserwatorzy od razu skomentowali to w sieci. "Panie Macieju, bardzo przystojny syn, miło jest świętować wspólnie z przyjaciółmi", "Syn przystojny" - pisali pod postem na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Doniesienia z rozprawy Kurzajewskiego i Smaszcz. Wszyscy mówią o reakcji prezenterki

