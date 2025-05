Jeleniewska opublikowała zdjęcie z Kaczorowską. Spójrzcie na opis!

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke wygrali 16. edycję "Tańca z gwiazdami". Jak wiadomo, zwycięstwo nie spodobało się wszystkim. W sieci pojawiły się głosy, sugerujące, że Jeleniewska wygrała dzięki popularności na TikToku. Emocje po finale jednak jeszcze nie opadły. Influencerka podsumowała swój udział w programie i pogratulowała pozostałym uczestnikom.

"Taniec z gwiazdami". Maria Jeleniewska podsumowała przygodę w programie. "To był piękny rozdział"

Zaskoczeniem dla niektórych mogło być to, że wśród opublikowanych zdjęć pojawiło się także jedno z Agnieszką Kaczorowską i Filipem Gurłaczem. To o tyle znaczące, że wcześniej aktorka udostępniła krytyczny wpis internautki, sugerujący, że Jeleniewska wygrała program tylko dzięki swojej popularności na TikToku. "To był piękny rozdział, który właśnie się zamknął. 'Taniec z gwiazdami' dał mi więcej, niż mogłam sobie wyobrazić - nie tylko nowe umiejętności, ale przede wszystkim wspaniałych ludzi, których już zawsze będę nosić w sercu" - czytamy w opisie kadrów. Jeleniewska zwróciła się także do innych uczestników formatu. "Ogromne gratulacje dla każdej pary - za odwagę, serce i determinację. Wiem, ile to kosztuje i ile trzeba dać z siebie, by stanąć na parkiecie i tańczyć mimo zmęczenia, stresu i emocji. Każdy z nas zostawił tam cząstkę siebie" - skwitowała Maria Jeleniewska.

"Taniec z gwiazdami". Maria Jeleniewska o wygranej. Na to przeznaczy pieniądze

Maria Jeleniewska porozmawiała z portalem Pudelek i wyjawiła, na co wyda pieniądze z wygranej. - Dla mnie sukcesem był już sam fakt, że mogliśmy zatańczyć freestyle i zostawić to serce na parkiecie tym ostatnim tańcem - zaczęła. - Ja myślę, że jakaś część kolejnego mieszkania w Hiszpanii - dorzucił Jacek Jeschke. - No Jacek! Jacek, nieeee. Ja bym chciała tutaj kupić sobie mieszkanie, albo inny samochód, bo jeżdżę skodą poobijaną i już mi trochę wstyd - dodała Maria Jeleniewska w wywiadzie z portalem.