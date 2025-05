Justyna Steczkowska już w sobotę, 17 maja, wystąpi podczas wielkiego finału Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Gaja". Nie da się ukryć, że występ artystki budzi zainteresowanie fanów i ekspertów z całej Europy. W międzyczasie jeden z jej tancerzy, Piotr Musiałkowski, podzielił się tym, co dzieje się za kulisami.

Justyna Steczkowska a inni uczestnicy Eurowizji. Tancerz wyjawił, jakie ma z nimi relacje

Justyna Steczkowska na finał Eurowizji w Bazylei zabrała ze sobą czterech tancerzy, którzy towarzyszą jej na scenie. W skład ekipy wchodzą: Milena Zdzuj, Krzysztof Jagodziński, Kuba Walica oraz Piotr Musiałkowski. Ostatni z nich w przerwie pomiędzy przygotowaniami do wielkiego finału opowiedział o atmosferze panującej wśród uczestników konkursu. W rozmowie z Jastrząb Postem wyznał, że Steczkowska cieszy się wyjątkową sympatią ze strony pozostałych wykonawców. - Atmosfera jest bardzo dobra. Mam wrażenie, że tutaj wszyscy lubią Justynę. Nagrywa dużo TikToków z uczestnikami. Oni chętnie mówią, że trzymają kciuki za Polskę itp. To bardzo miłe - zdradził Musiałkowski.

W tej samej rozmowie tancerz podkreślił, że nie tylko wokalistka, ale i cały zespół taneczny otrzymuje mnóstwo pozytywnych reakcji. - Dużo komplementów spływa do nas, tancerzy, co jest szalenie miłe, że oprawa artystyczna też się podoba - powiedział Jastrząb Postowi. W kilku słowach podsumował także swoje emocje przed finałem. - Cokolwiek się wydarzy, to ja już czuję się zwycięzcą. Wygraliśmy sympatię ludzi i dostaliśmy tyle miłych słów, że chyba nawet największa nagroda tyle nie znaczy. Naprawdę, to jest piękny czas. Niesamowita przygoda. Na pewno przygoda życia - zakończył.

Eurowizja 2025. Tyle Justyna Steczkowska płaci tancerzom

Justyna Steczkowska jest bardzo aktywna w sieci i na bieżąco relacjonuje, co słychać u niej w Bazylei. O tym, co dzieje się za kulisami, od czasu do czasu informują także tancerze artystki. Jeden z nich, Kuba Walica, w rozmowie ze Światem Gwiazd opowiedział, jak wygląda współpraca z reprezentantką Polski. Padły słowa o zarobkach. - Justyna bardzo dobrze płaci i zawsze walczy o to, żeby tancerze i cały team dostali dobre wynagrodzenie. Myślę, że wszyscy artyści powinni wziąć z niej przykład - przyznaj.