Kto wygrał "Must Be The Music"? Ten występ najbardziej poruszył widzów

16 maja odbył się finał "Must Be The Music". Program powrócił po dziewięciu latach na antenę Polsatu. Zmieniło się jury, tym razem uczestników oceniali Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka. Kto zwyciężył pierwszą edycję po wznowieniu formatu?

Kto wygrał "Must Be The Music"?

W finale wzięli udział: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, Zosia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis i Weronika Ryba. Do wygrania było ćwierć miliona złotych, udział w Polsat Hit Festiwal, a także, jak podkreślił Adam Zdrójkowski, sława i popularność. Po pierwszym etapie tego odcinka widzowie zdecydowali, że o główną nagrodę powalczą: Alien x Majtis, Kuba i Kuba oraz Bonaventura. Ok. godz. 23 dowiedzieliśmy, że program wygrali Alien x Majtis. Zdjęcia uczestników znajdziecie w naszej galerii:

Zacznijmy od początku. Najlepsza ósemka zaprezentowała swoje umiejętności, a widzowie mogli głosować przez aplikację, a także za pomocą wiadomości SMS. Jako pierwsza wystąpiła Gracjana Górka. Dziewczynka otrzymała od jurorów cztery razy TAK i nie ukrywała wzruszenia. Następnie na scenie pojawił się Dawid Dubajka. Wokalista zaśpiewał autorski utwór po polsku i skradł serca jury. - Ten finał to nie jest koniec twojej przygody, to początek - zachwycała się Natalia Szroeder. Teraz przyszedł czas na duet Alien x Majtis. Patricia Kazadi ocierała łzy, kiedy prezentowali swój utwór. - To była piękna specjalna dedykacja dla ojców Aliena i Majtisa, ale płakali wszyscy - podsumowała po występie. - W końcu jesteście jednością - chwalił Dawid Kwiatkowski Aliena, który jego zdaniem poczynił ogromne postępy. Po przerwie na scenie widzowie zobaczyli grupę Kuba i Kuba. - Utwierdzacie mnie w przekonaniu, że jesteście najlepszym zespołem tej edycji - zachwycał się Dawid Kwiatkowski, który powiedział z przekonaniem, że w przyszłości spotkają się w trasach koncertowych. To oni przez jurorów byli określani jako zwycięzcy.

Po takich emocjach przyszedł czas na Weronikę Rybę. Ona także otrzymała cztery razy TAK. Helena Ciuraba tym razem nie skradła serc wszystkich jurorów. Ci tym razem nie byli zgodni - Miuosh jako jedyny się wyłamał i dał NIE. Wyjaśnił, że docenia progres, ale na 100 proc. dzisiaj nie zasługuje. Z numerem 7 wystąpił Bonaventura. - Karol, ty jesteś magiczny (...). Jesteś niedzisiejszy, ale tak bardzo nam dzisiaj potrzebny - oceniła Szroeder. - Jesteś najlepszym tekściarzem w tej edycji - powiedział Miuosh. Pierwszy etap finałowego odcinka zamknęła Zosia Karbowiak. Uczestniczka dostała trzy razy NIE. Na TAK był tylko Dawid. Tuż po godz. 22 dowiedzieliśmy się, że widzowie wybrali najlepszą trójkę. Okazuje się, że o wygraną będą walczyć: Alien x Majtis, Kuba i Kuba oraz Bonaventura. Teraz na nowo ruszyło głosowanie. Uczestnicy wystąpili w tej samej kolejności, w jakiej ogłoszono, że przechodzą do ścisłego finału. Zanim ogłoszono zwycięzcę, wręczono nagrodę specjalną (20 tys. zł). Trafiła ona do grupy Kuba i Kuba. A kto wygrał tę edycję? Trzecie miejsce zajął Bonavertura. Okazuje się, że serca widzów skradli Alien x Majtis. A więc Kuba i Kuba zajęli drugie miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy!