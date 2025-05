Paulina Sykut-Jeżyna była współprowadzącą programu "Taniec z gwiazdami". 16. edycja dobiegła już końca. Jak wiadomo, taneczny show został wygrany przez Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke. Prezenterka w rozmowie z Plotkiem opowiedziała o swoich odczuciach względem finału. - Jeszcze buzują te emocje w nas i gdzieś tam czuję ten finał i trochę o nim myślę, myślę o finalistach. Tak widzę też, że cały czas w prasie jeszcze pojawiają się nagłówki. (...) Tak działa ten program, to są emocje i też fajnie, myślę, że wszyscy jesteśmy też ciekawi tych najbliższych wydarzeń i kolejnej edycji - podkreśliła.

REKLAMA

Zobacz wideo Sykut-Jeżyna podsumowała "TzG 16.". Jak postrzega Kaczorowską?

Paulina Sykut-Jeżyna wprost o Agnieszce Kaczorowskiej. Tak skomentowała jej powrót po latach w "Tańcu z gwiazdami"

Paulina Sykut-Jeżyna została zapytana o obecność Agnieszki Kaczorowskiej po latach przerwy w programie "Taniec z gwiazdami". Czy tancerka była jednym z filarów sukcesu? Prezenterka wspomniała o całym zespole. Przyznała, że bardzo zżyła się z uczestnikami. - Myślę, że na pewno tak. Ale na pewno też cały zespół tych ludzi, którzy pojawili się, był wyjątkowy. Miałam okazję tak wgryźć się w tę edycję, bo żyliśmy razem, mieliśmy próby razem i powiem szczerz, że nigdy nie było tak, że ludzie byli tacy serdeczni dla siebie. Ja myślę, że tacy bez kompleksów, znający swoją wartość, dlatego mogli nawiązać takie dobre relacje miedzy sobą, bez zazdrości, zawiści, było pięknie. Jeżeli mnie słyszą, chciałam podziękować za wszystko, bo nigdy tak wspaniale jeszcze nie było - wyznała w rozmowie z nami.

Paulina Sykut-Jeżyna o Marii Jeleniewskiej. Kibicowała jej w "Tańcu z gwiazdami"?

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się na temat Marii Jeleniewskiej. Została zapytana o jej finałowy taniec freestyle'owy związany z hejtem. Prezenterka nie szczędziła miłych słów. - Jest wspaniałą dziewczyną, bardzo mądrą, bardzo taką w środku zbalansowaną, co bardzo mi się podobało od początku. Też ciężko pracującą, nie każdy ma okazję zauważyć, jak ciężko pracują, ale ona była tytanem pracy, zresztą tak jak Filip. Jest bardzo wrażliwa, a zarazem bardzo mądra. Wielokrotnie rozmawiałyśmy o różnych sytuacjach życiowych (...). No bardzo Marysi kibicuje, w ogóle tak w życiu, mam nadzieję, że też sobie ułoży dobrze życie, zresztą jest mądrą dziewczyną i nie może być inaczej - podusmowała w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Jeleniewska mówiła, że nie ma żalu do Kaczorowskiej. Na pewno? Wbiła "Bożence" kolejną szpilę