Małgosia Borysewicz zyskała popularność dzięki udziałowi w formacie "Rolnik szuka żony". To właśnie na planie tego programu poznała Pawła. Ich znajomość rozwinęła się bardzo szybko. Zdecydowali, że chcą kontynuować swój związek poza kamerami. W 2018 roku wzięli ślub. Wychowują trójkę dzieci - Ryszarda, Blankę oraz Filipa, który przyszedł na świat w marcu. Małgosia na bieżąco relacjonuje w sieci, co słychać u jej rodziny. Pokazuje także zmiany w swoim wyglądzie, których w ostatnim czasie nie brakuje.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz pochwaliła się zmianą. Jest efekt wow?

W kwietniu pisaliśmy o tym, że Małgosia Borysewicz wybrała się do salonu fryzjerskiego, gdzie zdecydowała się na odświeżenie koloru oraz przycięcie końcówek. "U mnie po czterech i pół miesiąca przyszedł czas na odświeżenie. Niezmiennie od czterech lat tak samo" - pisała na swoim instagramowym profilu. Na tym jednak nie koniec. 15 maja Małgosia opublikowała na InstaStories nowy kadr, na którym zaprezentowała się zaraz po wizycie u kosmetyczki. Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na zabieg przedłużania rzęs. "I nowe rzęski" - napisała Małgosia. Trzeba przyznać, że taki look uczestniczki to strzał w dziesiątkę. Kadr z InstaStories Małgosi Borysewicz znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz w szczerym wyznaniu o połogu. "Pocieszające jest..."

W kwietniu Małgosia Borysewicz zamieściła w sieci bardzo szczery wpis na temat połogu oraz codzienności z trójką dzieci. "Definicja mamy nabrała dla mnie nowego znaczenia. (...) Nie przeżywam tak jak wcześniej, że nie uda mi się zrobić tego czy tamtego (jedynie sprzątanie na raty mnie wkurza). Doceniam to, co mam, staram się wyprzeć ten głupi perfekcjonizm z głowy. (...) Ale cóż, mimo że porażek w życiu codziennym nie da się nie przeżywać, to w połogu odbieram wszystko po stokroć. Pocieszające jest jednak to, że mam fajne grono osób, które służą radą i pomocą" - napisała Małgosia Borysewicz w mediach społecznościowych.