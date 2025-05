Bomba. Kandydat Wiktorii z "Rolnika" na romantycznych kadrach z inną uczestniczką

W 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" widzowie poznali Wiktorię Żmudę-Trzebiatowską. Uczestniczka cieszyła się wielkim powodzeniem i otrzymała aż 266 listów. Jednym z jej kandydatów był Łukasz Samborski. Mężczyzna spodobał się rolniczce i miał nawet okazję przyjechać do jej domu. Przed kamerami odbył rozmowę z wróżką, która doradzała mu w kwestiach miłosnych. Chociaż był przekonany, że ma szanse u Wiktorii, to rolniczka zakończyła ich relację. Teraz w mediach społecznościowych pojawiły się plotki o znajomości Łukasza z inną uczestniczką show.

"Rolnik szuka żony". Łukasz Samborski u boku Nicoli Gawrońskiej. Czułe gesty w nowym klipie

Nicola Gawrońska z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" rozkręca swoją karierę muzyczną. 13 maja światło dzienne ujrzał teledysk uczestniczki do piosenki "Tańcz dziś ze mną". W klipie u jej boku wystąpił Łukasz. Zagrali zakochanych, którzy spacerowali, tańczyli i wybrali się na romantyczny piknik. "Tańcz dzisiaj ze mną, obejmij lekko. W tę noc jedną zatańcz ze mną. W twych ramionach wiem, że mnie kochasz. Tańcz dziś ze mną, tańcz" - brzmią słowa piosenki Nicoli. Teledysk do utworu bardzo spodobał się internautom. "Teledysk piękny", "Super", "Świetna piosenka i teledysk", "O, kolega z programu" - czytamy w sekcji komentarzy. A czy Nicolę i Łukasza łączy coś więcej niż wspólne projekty? Pozostaje czekać na ich komentarz w tej sprawie.

"Rolnik szuka żony". Nicola o relacji z Mikołajem. "Tylko się przyjaźnimy"

Nicola nawiązała w programie "Rolnik szuka żony" dużo znajomości. Uczestniczka zaprzyjaźniła się także z Mikołajem. Mężczyzna był kandydatem Ani w tym samym sezonie. W rozmowie z Party.pl Nicola opowiedziała o tej znajomości. - Ogólnie bardzo się lubimy, bo całą naszą ekipą mamy bardzo wspólny język, jakieś wspólne zainteresowania i po prostu fajnie się czujemy w swoim towarzystwie. (...) Fajnie spędzamy razem czas i niech tak zostanie - powiedziała. O relacji z Mikołajem wspomniała także w sesji Q&A na InstaStories. "Zawsze dostaję od was to pytanie. Tylko się przyjaźnimy. To mój męski BFF z programu. Fajny gość" - odpowiedziała.