Jedną z ulubionych par 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" zdecydowanie byli Dominika i Rafała. Zakochani zaskarbili sobie sympatię fanów autentycznością i spokojem, który bił od ich relacji. Choć od finału minęło już trochę czasu, ich związek nadal trwa, a para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w sieci.

"Rolnik szuka żony". Dominika pojawiła się na zdjęciu bez Rafała. Wzbudziło to spore podejrzenia

Jeszcze niedawno mogliśmy oglądać kolejne pełne miłości sceny z Rafałem i Dominiką w roli głównej. Zakochani pojawili się razem przed kamerami specjalnego odcinka świątecznego show Telewizji Polskiej. Na oczach widzów kobieta przeczytała romantyczny list od ukochanego. Rolnik nie szczędził jej ciepłych słów i podkreślał, jak bardzo ceni obecność kobiety w swoim życiu. Oboje zapowiadali wówczas, że planują wspólne zamieszkanie. Choć para do niedawna regularnie publikowała pełne miłości zdjęcia z podróży i spotkań z uczestnikami programu, ostatnio fani zauważyli pewien szczegół. Na nowych fotografiach z Holandii, które Dominika opublikowała w sieci, nie pojawił się jednak Rafał. W komentarzach szybko pojawiły się pytania o jego nieobecność. "Pięknie, tylko pana Rafała brak" - napisała jedna z obserwatorek. "Akurat nie było go w pobliżu" - odpowiedziała Dominika, dodając do wpisu uśmiechniętą buźkę. Jak miało się okazać, ukochany nie towarzyszył kobiecie, gdyż miał pozostać na miejscu, by zająć się gospodarstwem.

Dominika świętowała niedawno urodziny. Tym wpisem na Instagramie zaniepokoiła fanów

Przypomnijmy, że wielbiciele pary z "Rolnika" zaczęli spekulować na temat związku Dominiki i Rafała na początku maja, po tym jak gwiazda udostępniła na Instagramie post urodzinowy. Opis pod zdjęciami zaskoczył jej obserwujących. "34 lata. Coraz bardziej rozumiem, że spokój to luksus, a obecność to prezent. Jestem silniejsza, bardziej świadoma i spokojna. Miłość do samej siebie to fundament - od niej wszystko się zaczyna. Warto żyć w zgodzie ze sobą. Zawsze" - przekazała Dominika. Na fotografiach mogliśmy zobaczyć byłą uczestniczkę programu pozującą na tle pola tulipanów.