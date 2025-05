Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" wielu uczestników poznało drugą połówkę. Wśród nich jest Michał, który w dziewiątej edycji randkowego formatu zaprosił na gospodarstwo m.in. Adriannę. Ich znajomość szybko przerodziła się "w coś więcej". Para szybko ogłosiła zaręczyny. W 2023 roku zdecydowali się na ślub i dzielili wspólnymi chwilami w sieci. W kwietniu tego roku Ada ogłosiła, że rezygnuje z aktywności w mediach społecznościowych. Właśnie powróciła na Instagrama.

"Rolnik szuka żony". Adrianna powróciła na Instagrama! Tym się pochwaliła

23 kwietnia Adrianna ogłosiła poprzez InstaStories, że nie będzie się udzielać w mediach społecznościowych. "Znikam na jakiś czas z Instagrama" - napisała. Należy zaznaczyć, że choć na horyzoncie mamy już 12. edycję programu, ukochana Michała ciągle może liczyć na spore grono fanów w social mediach. 14 maja postanowiła powrócić i po dokładnie trzech tygodniach opublikowała InstaStories. Ada pochwaliła się, że zdecydowała się na aktywność sportową. Dodała zdjęcie smartwatcha, na którym dostrzegamy, że biegała przez ponad godzinę. "Powoli wracam do formy" - napisała żona Michała. Jak widać,

"Rolnik szuka żony". Spekulowano o kryzysie w związku Ady i Michała. Ukochana rolnika odniosła się do sprawy

Michał całkowicie zrezygnował z działalności w mediach społecznościowych, a u Ady posty pojawiają się sporadycznie, a ukochany rzadko pojawia się na publikowanych przez nią zdjęciach. Wielu zaczęło spekulować, że para przechodzi kryzys. Pod koniec marca br. Adrianna odniosła się do sprawy na InstaStories, odpowiadając na pytania od fanów. "Michał ceni sobie prywatność, a ja to akceptuję. Nie chcę go zmuszać, żeby pokazywać się w internecie. Fakt, wystąpiliśmy w programie i to wiąże się z rozpoznawalnością, ale teraz większość naszego życia chcemy zachować dla siebie. Mam nadzieję, iż nasi obserwatorzy to uszanują" - przekazała. Adę zapytano bezpośrednio o to, czy nadal jest z Michałem. "Możecie byś spokojni! Jesteśmy z Michałem razem, wszystko u nas dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy naszą relację, każdego dnia poznajemy się na nowo, odkrywamy w sobie nowe cechy i doceniamy każdy dzień" - w ten sposób żona rolnika uspokoiła fanów.